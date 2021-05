MP में 15 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, गहलोत ने भी राजस्थान में लॉकडाउन लगाने के दिए संकेत

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. जिसमें यहां जारी कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है. जिसके बाद अब राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

मुख्यमंत्री शिवराज ने इस आदेश को देते हुए प्रशासन से कहा है कि वो इसका सख्ती से पालन करवाएं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि शादियों को फिलहाल टाल दिया जाए. जिसके साथ ही 15 मई तक शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है.



वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं. सीएम ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं राहुल गांधी जी के लॉकडाउन लगाने के बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूं. देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन एकमात्र विकल्प बचा है. एक वर्ष से अधिक समय से हमारे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी राष्ट्र के लिए अत्यधिक कार्यभार के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने उनमें से कई को खो दिया है.'



The second wave staring us in the face- Experts and doctors believe that how much ever we prepare we are already facing shortage of oxygen, medicines and other equipment’s, soon we may run short of medical staff as well.