आज से संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कोरोना संकट पर करेंगे बैठकें

कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर रहेंगे. देश में कोरोना संकट आने और लॉकडाउन लगने के बाद राहुल गांधी का ये पहला केरल दौरा होगा. अपने दौरे पर वो तीन दिन केरल में गुजारेंगे, इस दौरान दो दिन अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को केरल के कालीकट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मल्लप्पुरम कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोरोना संकट पर बैठक में हिस्सा लेंगे. इस दौरान कोरोना की स्थिति, राहत बचाव कार्य को लेकर मंथन होगा. इसके बाद राहुल वायनाड पहुंचेंगे, जहां वो दो दिन तक रुकेंगे.



Shri @RahulGandhi will begin a three day tour of his Lok Sabha constituency, Wayanad, tomorrow.



