चीन हैकर्स ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के IT सिस्टम को किया टारगेट, साइबर इंटेलिजेंस फर्म ने किया खुलासा

भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी (IT) सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया. भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी (IT) सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई. हैकिंग की ये कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने की थी. रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म Cyfirma के हवाले से बताया कि जिन दो वैक्सीन निर्माताओं के IT सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है.