अस्पताल के दर पर दम तोड़ते चीनी, दवाओं की कमी और श्मशान की लाइनें... हर तरफ कोरोना से तबाही ही तबाही

चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं. लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा. दवाइयां नहीं मिल पा रहीं. डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है. संक्रमण की चपेट में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी से लेकर पीकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक जान गंवा रहे हैं और ये तमाम जानकारी सोशल मीडिया के जरिये आ रही है. चीनी शुरुआत से ही कोरोना के आंकड़े और उससे जुड़ी जानकारी छिपाता रहा है. यहां तक WHO और अमेरिका ने भी चीन से जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है.

जेनिफर झांग ने सोशल मीडिया पर चीन का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक चीनी महिला अस्पताल की चौखट पर बैठी है और अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हों की जंग लड़ रही है. लोग डॉक्टरों को मदद के लिए बुला रहे हैं. लेकिन चीख अनसुनी रह जाती है और महिला तड़पती तड़पती अस्पताल की चौखट पर ही मर जाती है.





Difficult to watch. Young woman obviously couldn’t breathe. After she collapsed, people around her were calling, “Doctor! Doctor!” But no doctors came out. She died.

Judging from the accent of some of the people in the video, I think this could be in #Chongqing City. #ChinaCovid pic.twitter.com/9IK0A0mtDV December 22, 2022



ये वीडियो चीन में कोविड से मचे कोहराम की एक बानगी भर है. चीन से तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि अस्पतालों में मरीजों की ऐसी बाढ़ है कि लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है. जिन्हें भर्ती किया जा रहा है, उन्हें डॉक्टरों की कमी के चलते इलाज नहीं मिल पा रहा है. मरीजों में चीख पुकार मची है.

झूठ पर झूठ बोल रहा चीन

चीन ने झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं. उसने दुनिया से अब कोई डेटा ही शेयर नहीं कर रहा. विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आंकड़े जारी कर रहा है उस डैशबोर्ड में चीन की ओर से कोई डेटा नहीं दिया गया है. चीन ने कहा है कि बुधवार को चीन में कोविड से कोई मौत ही नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो सबूत आ रहे हैं उन्हें देखिये तो पता चलता है कि बीजिंग के श्मशान में दर्जनों शव वाहन इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है.

फ्यूनरल होम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं. हर तरफ ताबूत ही ताबूत नजर आ रहे हैं. हॉल के बाहर भी ताबूत ही ताबूत हैं, जो अंतिम संस्कार के लिए लाइन में रखे हैं. अस्पतालों में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं. कई जगहों पर मरीजों के बैठने तक की जगह नहीं है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के अस्पतालों में हर रोज कितनी तेजी से केस बढ़ रहे हैं.



हालांकि चीन ने ये दावा किया है कि पूरे देश में 22 दिसंबर को 4 हजार से भी कम कोविड के केस सामने आए हैं लेकिन चीन के नेशनल सेंटर फॉर इनफेक्शस डिज़ीज़ के डायरेक्टर झांग वेनहॉन्ग ने दावा किया है कि अगले एक हफ्ते में चीन में संक्रमण का स्तर चरम पर पहुंचने वाला है. और वो आंकड़ा क्या होगा इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है.

चीन में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित

दावा किया गया है कि चीन में तीन ऐसे प्रांत हैं जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोगों में कोविड का संक्रमण फैल चुका है. ये प्रांत हैं सिचुआन, हेनान और हुबेई. इन तीन प्रांतों में ही दो करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इसके अलावा चीन में छह ऐसे प्रांत हैं जहां कोविड का संक्रमण एक से दो करोड़ के बीच है. ये प्रांत हैं हुनान, हेबेई, ग्वांगडॉन्ग, बीजिंग, अनहुई और शैनडॉन्ग. इन छह प्रांतों में कोविड मरीजों की तादाद एक से दो करोड़ के बीच पहुंच चुकी है.





“Severe pneumonia, respiratory failure, all are suffering severe pneumonia, or respiratory failure.”

Man says this in perfect Mandarin while shooting this. Don’t know when or where, should be in #Beijing or northern #China judging from his accent. #chinacovid #ChinaCovidCases pic.twitter.com/D2ZbPQien9 — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) December 21, 2022



इसके अलावा बीजिंग, चेंगडू, वुहान, झेंगझोउ और चॉन्गकिंग, पांच शहर ऐसे हैं जहां कुल कोविड मरीजों की संख्या 50 लाख से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है. इतना ही नहीं चीन में 1 से 20 दिसंबर के बीच कुल 24 करोड़ 80 लाख लोगों में कोविड का संक्रमण फैल चुका है और ये आंकड़ा मामूली नहीं है क्योंकि संक्रमण की ये दर 17.56 प्रतिशत बताई जा रही है.

चीन में बीजिंग और सिचुआन जैसे प्रांतों में पचास प्रतिशत से अधिक की दर से कोविड का संक्रमण फैल रहा है जबकि तियानजिन, हुबेई, हेनान, हुनान, अनहुई, गन्सू और हेबेई प्रांतों में 20 से पचास प्रतिशत की दर से लोगों के बीच कोविड का संक्रमण फैल रहा है.



बिदिशा साहा के साथ आज तक ब्यूरो