देश में होगी 18 लाख रेमडेसिविर की सप्लाई, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी के लिए

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने सूचना दी है कि राज्यों को आवंटित की जाने वाली रेमडेसिविर की मात्रा को दोबारा से संशोधित किया गया है. केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा, ''रेमडेसिविर के उत्पादन में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करने के बाद राज्यों को किए जाने वाले इसके आवंटन में बदलाव किए गए हैं. आप इस ट्वीट को यहां भी देख सकते हैं:-

After in-depth review of enhanced availability of Remdesivir due to ramped up production, it's allocation plan to all states has been revised.

It's increased supply will help in fighting pandemic with deeper resolve.



Revised supply plan of #Remdesivir valid upto 2nd May, 2021👇 pic.twitter.com/TqCj0kK2o9