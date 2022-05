Biological E ने कम की कोरोना वैक्सीन की कीमत, अब इतने रुपये में मिलेगी CORBEVAX

बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड (BE) ने अपने कोरोना वैक्सीन CORBEVAX की कीमत को कम कर दिया है. अब CORBEVAX प्राइवेट कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर जीएसटी (GST) सहित 840 रुपये की जगह 250 रुपये में मिलेगी. कंज्यूमर्स के लिए इसकी कीमत प्रति डोज 400 रुपए होगी जिसमें टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है.

BE के मुताबिक, वैक्सीन की कीमत कम करने का उद्देश्य इसे और अधिक किफायती बनाना और वायरस के खिलाफ अधिकतम संख्या में बच्चों की सुरक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना है. बता दें कि इससे पहले प्राइवेट सेंटर्स पर CORBEVAX की कीमत 990 रुपये प्रति खुराक था जिसमें टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन फीस शामिल था.

बता दें कि इसी साल अप्रैल में 5-12 साल के बच्चों के लिए Corbevax वैक्सीन का चयन किया गया था. DCGI ने इनको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) के ड्रग रेगुलेट के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को कोरोना महामारी के खतरे से बचाया जा सके इसके लिए बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स (Corbevax) के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की थी.

With an aim to make #CORBEVAX, our protein subunit #COVID19 vaccine, more affordable and accessible, we are pleased to share that we have revised its pricing for Private CVCs to INR 250 inclusive of GST & INR 400 inclusive of taxes and administration charges to patients

