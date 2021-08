कोरोना से मची तबाही का मंजर पूरे देश और दुनिया ने देखा है और झेला है. अब जबकि हालात कंट्रोल में हैं तो कोरोना को लेकर असम सरकार के एक मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया है. वो कोरोना को 'भगवान के कंप्‍यूटर'' पर बना रोग बता रहे हैं. उनके मुताबिक, कोरोना से कौन मरेगा 'इसकी लिस्‍ट भी भगवान' ने बनाई है. साथ ही उन्होंने विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) पर भी नाकामी का आरोप लगाया.

ये बातें बीजेपी नेता और असम के परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवोरी ने बुधवार को गुवाहाटी में राज्य सरकार की एक योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय मदद के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहीं. चंद्रमोहन के पास परिवहन, इंडस्‍ट्री और वाणिज्‍य जैसे तीन अहम मंत्रालय हैं.

Nature has decided who would get infected, who won’t & who would be taken away from Earth. This is happening from God's super computer, which is not man-made. The computer decided on sending COVID-19 virus to Earth with 2% mortality: Assam Minister Chandra Mohan Patowary (26.08) pic.twitter.com/MSALBYXHxe