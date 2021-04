इसी महीने भारत आ जाएगी रूस की कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक, भारतीय राजदूत का बयान

देश में कोरोना के प्रति दिन मामलों का आंकड़ा खतरनाक रफ्तार के साथ दो लाख के आंकड़े को पार कर चुका है. हर रोज एक हजार से अधिक मौत सामने आ रही हैं. ऐसे में ही कई राज्यों से वैक्सीन की कमीं पड़ जाने की खबरें आ रही हैं. इसी बीच भारत सरकार ने रूस की स्पूतनिक वी कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है. जिसके बाद रूस की इस वैक्सीन का भारत आने का रास्ता खुल गया है. जिस पर सबकी नजरें टिकी हुईं हैं कि ये वैक्सीन कब तक भारत आ जाएगी.

भारत के राजदूत बाला वेंकटेश (Bala Venkatesh Varma) ने एक बड़ा बयान दिया है. बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि 'रूसी स्पूतनिक वी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इसी महीने यानी अप्रैल में ही भारत पहुंच जाएगी.'

Indian Ambassador to Russia, Bala Venkatesh Varma says, first batch of Russia's COVID-19 vaccine #SputnikV will be delivered to India in April.



