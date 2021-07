Covid Vaccine को लेकर अच्छी स्टडी, ICMR ने कहा- दोनों डोज लगी तो मौत का खतरा 95% कम

देश में तेजी से चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन (Coronavirus Vaccination) के बीच एक अच्छी स्टडी सामने आई है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की स्टडी में सामने आया है कि वैक्सीन (Covid Vaccine) की एक डोज मौत के खतरे को 82% तक कम कर देती है. वहीं, अगर दोनों डोज लगी है तो मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है.

ये स्टडी तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट (Tamil Nadu Police) के 1,17,524 जवानों पर की गई थी. इस स्टडी के जरिए वैक्सीन (Vaccine) ले चुके और वैक्सीन नहीं लेने वाले पुलिसकर्मियों में कोरोना (Coronavirus) से होने वाली मौतों का अनुमान लगाना था.

ICMR study reveals that COVID-19 vaccine is effective in preventing deaths among front line workers. Research article can be access at IJMR portal https://t.co/McnaVa1S9V pic.twitter.com/teJFOXU8PB