देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच राहत की खबर, इन 13 राज्यों में 24 घंटे में नहीं गई कोई जान

देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार जारी है. भारत में शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 89 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 700 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत हुई है. महाराष्ट्र कोरोना महामारी (Covid-19) से सबसे ज्यादा प्रभावित है. जहां एक दिन में 47 हजार से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं. इस बीच राहत की खबर ये है कि देश के 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है.



केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना महामारी से एक भी मौत नहीं हुई है. इनमें ओडिशा, असम, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.

