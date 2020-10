बिल गेट्स बोले- कोविड से लड़ाई में भारत की रिसर्च और मैन्यूफैक्चरिंग की अहम भूमिका

जाने माने उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार फिर कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत के अहम योगदान की बात कही है. बिल गेट्स ने कहा कि भारत की रिसर्च और मैन्यूफैक्चरिंग की क्षमता कोरोना से लड़ाई के खिलाफ काफी अहम है.



बिल गेट्स ने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ग्रैंड चैलेंजेज एनुअल मीटिंग 2020 में संबोधन को लेकर कही. बिल गेट्स ने पीएम मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ये जवाब दिया, साथ ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया.



आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर बिल गेट्स कोरोना संकट के खिलाफ भारत की भूमिका पर बात कर चुके हैं और इसे पूरी दुनिया के लिए अहम बता चुके हैं. दरअसल, भारत उन देशों में शामिल है जो दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिन प्रोड्यूसर हैं, ऐसे में दुनिया में वैक्सीन बनाने की सबसे अधिक क्षमता भारत के पास ही है.

India’s research and manufacturing capacity are critical for fighting COVID-19. Thank you @narendramodi for speaking at today’s Grand Challenges meeting. @PMOIndia https://t.co/ZMmIL0xxWi