'मेरे पास जो शेयर हैं वो सभी गिर रहे हैं, क्यों?' , शेयर बाजार का असली गेम समझिए

Market Real Story: रिटेल निवेशकों को नुकसान इसलिए ज्यादा उठाना पड़ रहा है, उनके पोर्टफोलियो में अधिकतर स्मॉलकैप या फिर मिडकैप कंपनियों के शेयर्स हैं, जो ज्यादा गिर रहे हैं. आम निवेशकों को पहले लग रहा था कि एक-दो दिन में गिरावट थम जाएगी, लेकिन स्थिति बदल नहीं रही है.

आम निवेशक को क्यों नुकसान हो रहा है? (Photo: Getty)
भारतीय बाजार ऑल टाइम हाई (All Time High) के करीब है, लेकिन रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स का बुरा हाल है, पिछले 2-3 साल के दौरान शेयर बाजार में कदम रखने वाले अधिकतर खुदरा निवेशक परेशान हैं, क्योंकि मुनाफा तो दूर, कैपिटल भी डूब रहा है. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिससे बढ़ते बाजार में नुकसान हो रहा है, और अब क्या उपाय है? 

दरअसल, चंद महीने पहले कुछ रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स के पोर्टफोलियो (Portfolio) में ग्रीन झलक देखने को मिली थी, उन्हें एक उम्मीद बंधी थी कि अब धीरे-धीरे बाजार की स्थिति बेहतर होगी, और पोर्टफोलियो का हरा रंग बरकरार रहेगा. लेकिन डेढ़ से 2 महीने के सबकुछ बदल गया है, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही है, जिससे अधिकतर रिटेल लपेटे में आ चुके हैं, और उनका प्रॉफिट साफ हो चुका है. कुछ रिटेल निवेशकों के कैपिटल पर भी ग्रहण लग रहा है. 

आम निवेशकों को पहले लग रहा था कि एक-दो दिन में गिरावट थम जाएगी, लेकिन स्थिति बदल नहीं रही है. क्योंकि, पूरा खेल स्मॉलकैप और मिडकैप में बिकवाली से बिगड़ा है. लॉर्जकैप शेयरों ने भी बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन उनमें स्थिरता जरूर है. 

आम आदमी क्यों नुकसान में

रिटेल निवेशकों को नुकसान इसलिए ज्यादा उठाना पड़ रहा है, उनके पोर्टफोलियो में अधिकतर स्मॉलकैप या फिर मिडकैप कंपनियों के शेयर्स हैं, जो ज्यादा गिर रहे हैं. साल 2025 में Nifty Midcap 100 इंडेक्स करीब सपाट है, न चढ़ा है और न गिरा है. जबकि इस दौरान निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 4 फीसदी गिरा है. हालांकि Nifty 50 यानी लार्ज कैप शेयरों के इंडेक्स में करीब 10 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.

अब इस आंकड़ों से साफ है कि जब तक मिडकैप (Midcap) और स्मॉलकैप (Small Cap) शेयरों में तेजी नहीं आती, तब तक रिटेल निवेशकों को धैर्य रखना होगा. हालांकि जो रिटेल निवेशक लार्ज कैप शेयरों में दांव लगाएं होंगे, उन्हें अगर मोटा मुनाफा नहीं हो रहा होगा, तो नुकसान भी नहीं हो रहा होगा. कुछ रिटेल निवेशकों की स्थिति ये है कि वो दो साल पहले बाजार में 2 लाख रुपये लगाए थे, जो अब घटकर 1.50 लाख रुपये के आसपास पहुंच गया है. यानी मोटा मुनाफा दूर, भारी नुकसान हो रहा है. ऐसे निवेशकों को 40 से 50 हजार रुपये तक का नुकसान हो रहा है. 

अधिकतर रिटेल निवेशक करते हैं ये गलती 

वहीं मौजूदा दौर में निवेशक शेयर बेचकर पैसे निकालने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं. क्योंकि नुकसान सहने की स्थिति में नहीं हैं. फिलहाल तमाम स्मॉलकैप शेयर 20 से 50 फीसदी तक गिर गए हैं. ऐसे में चाहे पोर्टफोलियो का साइज एक लाख रुपये का हो, या फिर एक करोड़ रुपये का. स्मॉलकैप और मिडकैप सेगमेंट के अधिकतर निवेशक नुकसान में हैं. 

पिछले दो महीने का ही आंकड़ा को देख लें तो लॉर्जकैप के मुकाबले स्मॉलकैप और मिडकैप कैटेगरी के शेयर ज्यादा गिरे हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए नुकसान भी ज्यादा रिटेल निवेशक को ही होता है, क्योंकि अधिकतर रिटेल निवेशक ज्यादा मुनाफे के चक्कर में स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में पैसे लगाते हैं.

यही नहीं, सुर्खियों वाले शेयरों के पीछे सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक भागते हैं, और गिरावट में ऐसे शेयर सबसे ज्यादा गिरते भी. कई रेलवे और PSU स्टॉक भी अपने हाई से 50 फीसदी तक टूट चुके हैं. फिर रिटेल निवेशकों को नुकसान होना तो तय है. 

फिर इस गिरावट में क्या करें?

दरअसल, बाजार में गिरावट का एक अहम कारण ये भी है कि कुछ मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों के शेयर हाईवैल्यूवेएशन पर पहुंच गए थे, अब जब अर्निंग उस हिसाब से नहीं रही तो फिर शेयर में करेक्शन लाजिमी है. इसके अलावा विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार को ऊपरी स्तरों पर टिकने नहीं दे रहे हैं, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं. 

रिटेल निवेशक को अब क्या करना चाहिए? बाजार के दिग्गज हमेशा यही कहते हैं कि अगर निवेशक का नजरिया लंबा है तो फिर गिरावट में घबराना नहीं चाहिए. गिरावट के बाद फिर से तेजी का दौर आएगा. रिटेल निवेशक के लिए गिरावट एक निवेश का मौका भी होता है, जहां वो अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं. अगर गिरावट में घबराकर बेचने का फैसला लेते हैं, तो फिर ऐसे लोग बाजार से दूर रहें. हालांकि हमेशा नए और रिटेल निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में अधिकतर लार्जकैप स्टॉक को रखना चाहिए, ताकि जोखिम से निपट सकें.

---- समाप्त ----
