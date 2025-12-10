scorecardresearch
 
Silver Rate: ये रुकने वाली नहीं... चांदी तोड़ती जा रही रिकॉर्ड, ₹200000 के करीब पहुंची

Gold-Silver Rate Update: सोना और चांदी की कीमतें साल के आखिरी महीने में एक बार फिर से छलांग लगाती हुई नजर आ रही हैं. बुधवार को Silver Rate एमसीएक्स पर कारोबार शुरू होते ही नए हाई पर पहुंच गया.

बुधवार को नए शिखर पर चांदी का भाव (File Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में इस साल बड़ा हैरान किया है. कभी ये तेज रफ्तार से भागते हुए नए शिखर पर पहुंचती दिखीं, तो कभी अचानक बड़ी गिरावट लेकर धड़ाम नजर आईं. साल के आखिरी दिसंबर महीने में एक बार फिर शुरुआत से ही इनकी कीमतों में तूफानी तेजी नजर आ रही है. चांदी ने तो फिर से रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है. बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार की शुरुआत होते ही Silver Price 2700 रुपये से ज्यादा बढ़ गया और चांदी अपने नए लाइफ टाइम हाई 1,90,799 रुपये पर जा पहुंची. सोने की कीमत (Gold Rate) में भी तेजी देखने को मिली है. 

2 लाख के करीब पहुंच रही चांदी 
चांदी की कीमत सिर्फ इसी हफ्ते के बीते दो कारोबारी दिनों में करीब 10000 रुपये प्रति किलोग्राम उछल चुकी है. सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को जब एमसीएक्स पर कारोबार की शुरुआत हुई, तो Silver Rate 1,88,064 के अपने पिछले बंद भाव की तुलना में चढ़कर 1,88,959 पर ओपन हुआ. इसके बाद तो इसकी रफ्तार तेज होती चली गई और कुछ ही मिनटों में ये 2735 रुपये चढकर 1,90,799 के नए हाई पर पहुंच गई. 

Gold Rate का क्या है हाल? 
बात सोने की कीमतों के बारे में करें, तो ये अभी भी अपने हाई लेवल से काफी सस्ता (Gold Rate Fall From High) मिल रहा है. जी हां, बीते कुछ दिनों से जारी तेजी के बाद बुधवार को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव 1,30,502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हाई से तुलना करें, तो Gold Rate High 1,34,024 रुपये है और इससे अभी भी सोना 3522 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता बना हुआ है.  

घरेलू मार्केट में चांदी उछली, सोना सस्ता
MCX के बाद अब बात घरेलू मार्केट में गोल्ड-सिल्वर रेट की करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, इस सप्ताह के महज दो दिनों में ये 683 रुपये सस्ती हुई है. बीते कारोबारी दिन इसका बंद भाव 1,78,893 रुपये प्रति किलो था. वहीं बात Gold Rate की करें, तो इस हफ्ते इसकी कीमत में नरमी आई है और बीते शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड के बंद भाव 1,28,592 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में ये मंगलवार की शाम को कम होकर 1,27,974 रुपये पर आ गया. यानी गोल्ड प्राइस 618 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुआ. 

गौरतलब है कि आईबीजेए की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले Gold-Silver Rates देशभर में समान होते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीद पर ग्राहक को 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जो अलग-अलग होता है. इसके जुड़ने से इन कीमती धातुओं की कीमत बढ़ जाती है. 

2 लाख के पार जाने का अनुमान
बीते सप्ताह केडिया एडवाइजरी की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चांदी जल्द 2 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा पार कर सकती है. अब ये इस टारगेट के काफी करीब आ चुकी है. कंसल्‍टेंसी फर्म ने इसमें तेज ग्रोथ के पीछे कमजोर अमेरिकी व्यापक आर्थिक आंकड़ों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों और वैश्विक भंडार में कमी को कारण बताया था. 

