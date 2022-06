SBI में है अकाउंट, केवल याद रखें अब ये एक नंबर, A to Z समस्या का हल

अगर आपका बैंक खाता भी देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) में है, तो ये खबर पक्का आपके लिए है. भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को फोन पर ही सारी बैंकिंग सर्विस देने के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है. इस नंबर पर आपकी बैंक अकाउंट से जुड़ी A to Z समस्याओं का हल हो जाएगा.

एसबीआई कॉन्टेक्ट सेंटर सर्विस

एसबीआई ने अपने ग्राहकों को 24x7 बैंकिंग सर्विस देने के लिए कॉन्टेक्ट सेंटर सर्विस शुरू की है. इसके लिए उसने याद रखने में आसान दो नंबर 1800 1234 और 1800 2100 शुरू किए हैं. इन नंबर पर कॉल करके आप कभी भी और कहीं भी एसबीआई खाते से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. इन नंबर पर कॉल करके आप इन बैंकिंग सर्विस का फायदा उठा सकते हैं...

फोन नंबर पर मिलेंगी ये सर्विसेस

इन फोन नंबरों पर कॉल करके आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस, आखिरी 5 लेनदेन की जानकारी, एटीएम कार्ड को ब्लॉक कराने जैसे काम कर सकते हैं. इसके अलावा एटीएम कार्ड ब्लॉक कराने के बाद नए कार्ड के लिए रिक्वेस्ट भी दर्ज करा सकते हैं. इतना ही नहीं इन नंबरों पर आप एटीएम कार्ड का डिस्पैच स्टेटस जान सकते हैं, साथ ही चेक बुक का डिस्पैच स्टेटस भी जान सकते हैं. इसके अलावा टीडीएस से जुड़ी जानकारी और ब्याज की डिटेल्स भी इन नंबर पर पता की जा सकती है.

Say goodbye to all your banking worries!

Call SBI Contact Centre toll-free at 1800 1234.#SBI #SBIContactCentre #TollFree #PhoneBanking #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/iHYViwqwmJ