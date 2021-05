SBI में कामकाज की टाइमिंग बदली, ब्रांच में होंगे बस ये लिमिटेड काम!

देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी शाखाओं के कामकाज की टाइमिंग बदल दी है. इसका मकसद कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिग और लॉकडाउन जैसे नियमों के पालन को बढ़ावा देना है.

अब लंच टाइम से पहले जाएं बैंक

SBI ने अब अपनी ब्रांच में कामकाज का समय सुबह 10 से 2 बजे तक कर दिया है. इस तरह देखा जाए तो बैंक अब मात्र 4 घंटे के लिए खुलेंगे. ऐसे में बैंक की ओर से ग्राहकों को परामर्श दिया गया है कि वह अपने ज्यादातर बैंकिंग काम ऑनलाइन ही निपटाएं और बहुत जरूरी होने पर ही ब्रांच जाएं. बैंक का कहना है कि कोविड-19 की मौजूदा हालत को देखते हुए वह SLBC (स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी) दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है.

Now, as per SLBC instructions, branch is functioning for rendering customer services from 10 a.m. to 2.00 p.m. Currently, due to covid-19 pandemic, we are rendering following services: https://t.co/zHhBxYeHjj Deposits/Withdrawal 2.Cheque (1/2)

होंगे बस ये जरूरी काम

इसी के साथ SBI ने ब्रांचेस में होने वाले कामों को भी सीमित कर दिया है. ट्विटर पर दी गई जानकारी के हिसाब से अब SBI की ब्रांच में सिर्फ ये चार काम होंगे.

1. कैश जमा करना या निकालना

2. चेक की क्लियरिेग

3. ड्राफ्ट, आरटीजीएस और एनईएफटी से जुड़े काम

4. सरकारी चालान से जुड़े काम

शाखा में जाने से पहले रखें इसका ध्यान

इसी के साथ बैंक ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है. इसमें उसने बैंक शाखा में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों को कैसा व्यवहार करना है इसकी जानकारी दी है. बिना मास्क के बैंक शाखाओं में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा बैंक भी समय-समय पर शाखाओं के सैनिटाइजेशन इत्यादि का ध्यान रखेगा.

At SBI, safety protocols are our top priority. We do our best to keep ourselves and our customers as safe as possible. Remember, we're all in this together.#SBIAapkeSaath #Unite2FightCorona #StayStrongIndia #TeamSBI #ProudSBI #COVID19 pic.twitter.com/J43HkVyA8e