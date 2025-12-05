scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रेपो रेट पर RBI का फैसला... सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, जानिए अब कितना हुआ रेट्स

आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बड़ी कटौती के साथ ही सोने और चांदी के दाम में भी बड़ा बदलाव हुआ है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में गोल्‍ड-सिल्‍वर के रेट बदल चुके हैं.

Advertisement
X
गोल्‍ड सिल्‍वर के दाम. (Photo: File/ITG)
गोल्‍ड सिल्‍वर के दाम. (Photo: File/ITG)

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए रेपो रेट को 5.25% तक ला दिया है. केंद्रीय बैंक के इस कदम से शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. साथ ही कमोडिटी मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं.

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी के भाव में बड़ी उछाल आई है. चांदी गुरुवार को 4000 रुपये से ज्‍यादा टूटी थी और गोल्‍ड के रेट में 1000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई थी, लेकिन रेपो रेट में कटौती के बाद Gold-Silver के रेट में शानदार तेजी आई है. MCX पर चांदी 4300 रुपये चढ़ चुकी है, जबकि सोने के दाम में 750 रुपये से ज्‍यादा की उछाल आई है. 

सोने-चांदी का कितना हुआ भाव? 
MCX पर 1 किलो चांदी 5 मार्च वायदा के लिए 4300 रुपये चढ़कर 182426 रुपये पर कारोबार कर रहा है. वहीं सोना 751 रुपये चढ़कर 130829 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. सोने-चांदी के दाम में इस तेजी ने दोनों ही धातुओं को रिकॉर्ड हाई के काफी करीब पहुंचा दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Repo Rate Cut
50 लाख के लोन पर 788 रुपये EMI कम, जानिए 20 से 30 लाख के कर्ज पर कितना बचेगा? 
RBI_Reduce_Repo_Rate
सस्ते होंगे होम लोन, RBI ने घटाया रेपो रेट 
सस्‍ते होंगे कर्ज, घटेगी आपकी EMI...RBI ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती 
Malhotra described the rupee’s slide to an all-time low of 89.49 against the US dollar as part of a broader trend.
RBI घटा सकता है रेपो रेट... फिर कम हो जाएगी आपके लोन की EMI, आज फैसला 
India Nepal Currency
अब Nepal ले जा सकेंगे 200-500 के भारतीय नोट 

IBJA पर 24 कैरेट सोने का भाव करीब 800 रुपये चढ़कर 128578 रुपये पर है. 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,777 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 18 कैरेट सोने का भाव 96434 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी के रेट में 3300 रुपये की उछाल आई है. बुलियन मार्केट में 1 किलो चांदी का भाव 1,79,025 रुपये है. 

Advertisement

सोने-चांदी के दाम में तेजी के ये भी कारण 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती से एमसीएक्‍स पर सोने-चांदी के भाव में तो तेजी आई ही है. साथ ही फेड रेट कटौती की उम्‍मीदें भी बढ़ गई हैं. दिसंबर में फेडरल रिजर्व बैंक भी अपने रेट में कटौती कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो गोल्‍ड और सिल्‍वर से लेकर शेयर बाजार के लिए चीजे पॉजिटिव रह सकती है और एक बड़ी रैली भी देखी जा सकती है. 

वहीं रुपये में मजबूती दिखी है, डॉलर की तुलना में रुपये में आज मजबूती देखी जा रही है. 1 डॉलर के बदले रुपया 90.068 पर ट्रेड कर रहा है, जो 0.28 फीसदी की तेजी है. 

कमोडिटी मार्केट में तेजी के साथ ही गोल्‍ड और सिल्‍वर ईटीएफ में भी उछाल आई है. सिल्‍वर ईटीएफ 2 फीसदी चढ़े हुए हैं, जबकि गोल्‍ड ईटीएफ में करीब 1 फीसदी की तेजी आई है. यह Gold-Slver ETF में अच्‍छे निवेश का संकेत है. 

(नोट- किसी भी असेट, सोना-चांदी या स्‍टॉक में निवेश कर रहे हैं तो अपने मार्केट सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement