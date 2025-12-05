रेपो रेट पर RBI का फैसला... सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, जानिए अब कितना हुआ रेट्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए रेपो रेट को 5.25% तक ला दिया है. केंद्रीय बैंक के इस कदम से शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. साथ ही कमोडिटी मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं.

और पढ़ें

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी के भाव में बड़ी उछाल आई है. चांदी गुरुवार को 4000 रुपये से ज्‍यादा टूटी थी और गोल्‍ड के रेट में 1000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई थी, लेकिन रेपो रेट में कटौती के बाद Gold-Silver के रेट में शानदार तेजी आई है. MCX पर चांदी 4300 रुपये चढ़ चुकी है, जबकि सोने के दाम में 750 रुपये से ज्‍यादा की उछाल आई है.

सोने-चांदी का कितना हुआ भाव?

MCX पर 1 किलो चांदी 5 मार्च वायदा के लिए 4300 रुपये चढ़कर 182426 रुपये पर कारोबार कर रहा है. वहीं सोना 751 रुपये चढ़कर 130829 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. सोने-चांदी के दाम में इस तेजी ने दोनों ही धातुओं को रिकॉर्ड हाई के काफी करीब पहुंचा दिया है.

IBJA पर 24 कैरेट सोने का भाव करीब 800 रुपये चढ़कर 128578 रुपये पर है. 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,777 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 18 कैरेट सोने का भाव 96434 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी के रेट में 3300 रुपये की उछाल आई है. बुलियन मार्केट में 1 किलो चांदी का भाव 1,79,025 रुपये है.

Advertisement

सोने-चांदी के दाम में तेजी के ये भी कारण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती से एमसीएक्‍स पर सोने-चांदी के भाव में तो तेजी आई ही है. साथ ही फेड रेट कटौती की उम्‍मीदें भी बढ़ गई हैं. दिसंबर में फेडरल रिजर्व बैंक भी अपने रेट में कटौती कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो गोल्‍ड और सिल्‍वर से लेकर शेयर बाजार के लिए चीजे पॉजिटिव रह सकती है और एक बड़ी रैली भी देखी जा सकती है.

वहीं रुपये में मजबूती दिखी है, डॉलर की तुलना में रुपये में आज मजबूती देखी जा रही है. 1 डॉलर के बदले रुपया 90.068 पर ट्रेड कर रहा है, जो 0.28 फीसदी की तेजी है.

कमोडिटी मार्केट में तेजी के साथ ही गोल्‍ड और सिल्‍वर ईटीएफ में भी उछाल आई है. सिल्‍वर ईटीएफ 2 फीसदी चढ़े हुए हैं, जबकि गोल्‍ड ईटीएफ में करीब 1 फीसदी की तेजी आई है. यह Gold-Slver ETF में अच्‍छे निवेश का संकेत है.

(नोट- किसी भी असेट, सोना-चांदी या स्‍टॉक में निवेश कर रहे हैं तो अपने मार्केट सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----