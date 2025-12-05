50 लाख के लोन पर सालाना 9456 रुपये की बचत, जानिए 20 से 30 लाख के कर्ज पर अब कितनी कम होगी EMI?

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में एक बार फिर बड़ी कटौती (RBI Repo Rate Cut) कर दी है. MPC Meeting में फैसला लेते हुए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है. इसके बाद Repo Rate कम होकर अब 5.25% पर आ गया है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा (Sanjay Malhotra) ने शुक्रवार इस कटौती के बारे में ऐलान किया. केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद अब Home Loan और Auto Loan लेने वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके लोन की EMI कम हो जाएगी.

और पढ़ें

Loan लेने वालों को बड़ी राहत

अगर आपने किसी बैंक से होम लोन या ऑटो लोन लिया है, तो फिर शुक्रवार को आरबीआई द्वारा रेपो रेट पर लिया गया फैसला आपके लिए बेहद राहत भरा है. रेपो रेट सीधे बैंक लोन से जुड़ा होता है, ऐसे में इसकी कटौती से Bank Loan EMI में भी कटौती हो सकती है. यानी आपके लोन के ब्‍याज दर में कटौती का फैसला बैंक ले सकते हैं. आइए जानते हैं आपके 20, 30 या फिर 50 लाख रुपये के होम लोन पर अब तक कटने वाली ईएमआई कितनी कम होगी और नई किस्त कितने रुपये की बनेगी.

20 लाख के लोन पर कितनी घटेगी EMI

अगर किसी व्यक्ति ने 20 लाख का Home Loan या Auto Loan लिया है और इसका टैन्योर भी 20 साल है. ब्याज दर की बात करें, तो बैंक ने उसे 9 फीसदी की ब्‍याज दर पर ये लोन दिया है. इस हिसाब से उसकी हर महीने की Monthly EMI 17,995 रुपये बनती थी. अब जबकि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट कर दिया है और बैंक भी अगर इसी क्रम में लोन का ब्याज घटाते हैं, तो फिर आपके लोन की ब्याज दर घटकर 8.75 फीसदी रह जाएगी और इस हिसाब से आपकी ईएमआई 17,674 रुपये हो जाएगी. यानी 321 रुपये हर महीने ईएमआई में कम भरने पड़ेंगे.

Advertisement

25 लाख के लोन पर EMI

अब अगर किसी व्यक्ति ने 25 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए लिया है, तो इस पर ईएमआई में कटौती का कैलकुलेशन भी 20 लाख के लोन की तरह ही रहेगा. दरअसल, 9 फीसदी की ब्याज दर पर अब तक इतने लोन के लिए मंथली ईएमआई 22,493 रुपये बनती थी, लेकिन अब 8.75 फीसदी के हिसाब से EMI 22,093 रुपये बनेगी. यानी रेपो रेट कटौती के बाद लोन ईएमआई पर आपको हर महीने सीधे 400 रुपये की बचत हो जाएगी.

30 लाख के लोन पर कितनी बचत

अब लोन अमाउंट और ब्याज दर में अगले बदलाव पर गौर करते हैं और मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 30 लाख रुपये का होम लोन 8.50 फीसदी की ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है. इस इंटरेस्ट रेट पर अभी उसकी हर महीने की ईएमआई 26,035 रुपये बनती है. वहीं इसे 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के आधार पर गणना करें, तो फिर 8.25 फीसदी के हिसाब से EMI 25,562 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी और लोन लेने वाले को हर महीने 473 रुपये की बचत होगी और साल के 5,676 रुपये बच जाएंगे.

अगर लिया है 50 लाख का Loan

मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने बैंक से 50 लाख रुपये का होम लोन 30 सालों के लिए लिया है और इसके बदले आप 8.5% का ब्‍याज दे रहा है, तो अब तक उसकी मंथली ईएमआई 38,446 रुपये बनती होगी. वहीं RBI Repo Rate Cut के अनुरूप बैंक भी ब्याज दर को घटाकर 8.25% कर देता है, तो फिर हर महीने की ईएमआई उस ग्राहक को 37,563 रुपये भरनी होगी. मतलब मंथली ईएमआई में सीधे 833 रुपये की कटौती होगी.

Advertisement

वहीं अगर 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो जिसपर पहले सालाना 8.50 फीसदी ब्याज था, जिसकी EMI करीब 43,391 रुपये बनती थी, अब 25 बेसिस प्वाइंट कटौती के बाद सालाना ब्याज दर घटकर 8.25 फीसदी रह जाएगी, जिसके बाद अब मंथली EMI भी घटकर 42,603 रुपये होगी. यानी हर महीने 788 रुपये की बचत होगी.



---- समाप्त ----