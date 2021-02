RBI गवर्नर ने फिर कहा- पेट्रोल एवं डीजल पर टैक्स घटाएं केंद्र और राज्य 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को एक बार फिर यह बात दोहराई है कि केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती करनी चाहिए. बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 185वें स्थापना दिवस को संबोध‍ित करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह बात कही.

क्या कहा RBI गवर्नर ने

उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर टैक्सेज में कटौती के लिए कदम उठाने चाहिए. हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि कोरोना संकट में राहत कार्यों की वजह से केंद्र और राज्यों के खजाने पर पूरा दबाव है.

शक्तिकांत दास ने कहा, 'ईंधन की ऊंची कीमतों का न केवल कार और बाइक यूजर्स पर असर पड़ रहा है, बल्क‍िमैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य कई चीजों पर भी. इनकी वजह से कई चीजों की लागत पर असर पड़ता है.'

There is need for coordinated action b/w Centre&states to reduce taxes because there are indirect taxes levied both of them. We realise that states & Centre have their revenue pressures &require high sums of money to enable the country&people to come out COVID stress:RBI Governor pic.twitter.com/Ymj8oqr6Nv