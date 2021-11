इस शहर के मेयर Bitcoin में लेंगे सैलरी, सिटी को बनाएंगे Cryptocurrency का सेंटर!

क्रिप्टोकरेंसी धीरे-धीरे लोगों के आम जीवन का हिस्सा बनती जा रही है. अब ये महज निवेश के लिए नहीं बल्कि राशन खरीदने से लेकर सैलरी तक के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है. दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार एक शहर के भावी मेयर का कहना है कि वो अपनी सैलरी अब Bitcoin में लेंगे और शहर को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का केंद्र बनाएंगे. पढ़ें पूरी खबर..

पहली 3 सैलरी Bitcoin में

अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के भावी मेयर (Mayor-elect) एरिक एडम्स (Eric Adams) का कहना है कि वो अपनी पहली तीन सैलरी (Paychecks) बिटकॉइन में लेंगे. इसी के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क को क्रिप्टोकरेंसी उद्योग का केंद्र बनाने के अपने इरादे को भी बयां किया है. एरिक एडम्स जनवरी से अपने पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं.

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एरिक एडम्स ने कहा, ‘ न्यूयॉर्क (New York) में हम हमेशा कुछ बड़ा करते हैं. इसलिए जब मैं मेयर बन जाउंगा तब अपनी पहली 3 सैलरी बिटकॉइन (Bitcoin) में लूंगा.’

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!