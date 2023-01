विमान में दरार और नैपकिन...इस उद्योगपति ने कहा- नेपाल के विमान से कभी सफर नहीं करूंगा!

नेपाल (Nepal) के पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के करीब हुए विमान हादसे (Pokhra Plane Crash) ने एक बड़ी कंपनी के को-फाउंडर को दहशत से भर दिया है. हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी स्नैपडील (Snapdeal) की. इस कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ बरुण बहल का एक ट्वीट वायरल (Viral Tweet) हो रहा है, जिसमें उन्होंने पोखरा से कभी भी हवाई यात्रा न करने की बात कही है. दरअसल, उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए ये ट्वीट किया है.

पोखरा दुर्घटना पहला हादसा नहीं!

काठमांडू से पोखरा आ रहे विमान की लैंडिंग से ठीक पहले हुई इस दुर्घटना में 72 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है. लेकिन बता दें कि नेपाल में यात्री विमान हादसे का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई भयानक हादसे सामने आ चुके हैं. बीते साल 29 मई 2022 को तारा एयरलाइन का विमान क्रैश हुआ था और इसमें सवार चार भारतीय समेत सभी 22 लोगों की मौत हुई थी.

Snapdeal को-फाउंडर का ट्वीट हो रहा वायरल

Nepal में हो रहे लगातार विमान हासदों से स्नैपडील के को-फाउंडर कुणाल बहल (Snapdeal Co-Founder Kunal Bahl) खौफ में हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में नेपाल की एयरलाइंस कंपनी के विमानों में व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'मुझे इस तरह के भयानक हादसे की आशंका थी. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कैसे पोखरा के लिए उड़ान भरते समय उन्होंने विमान की खिड़की से हवा का फ्लो आते देखा था, जिसकी शिकायत करने के बाद भी उसकी अनदेखी की गई थी.'

This is really really sad.



Few yrs ago on my flight to Pokhara, when I told the stewardess that airflow was coming from the corner of a window while airborne, she brought a tissue paper & stuffed the crevice.



Decided to never fly to Pokhara again expecting the worst one day 😔 https://t.co/Mf8kBHqIWV