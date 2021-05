मोदी सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा!

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और PSU के तहत काम करने वाले करीब 1.5 करोड़ श्रमिकों के वैरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा हुआ है.

रेलवे, खनन, बंदरगाह क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ

श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने केन्द्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम (PSU) के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों का वैरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है.

बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक महंगाई भत्ते को अब 105 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा.

Rate of VDA has been revised for Central sphere workers.



This will benefit about 1.50 crore workers engaged in various scheduled employments in central sphere across the country.https://t.co/dyBGEHRuUZ