LIC Pension Plan: सिर्फ एक बार निवेश... फिर हर महीने ₹12000 पेंशन पक्की, मौज में कटेगा बुढ़ापा

LIC Saral Pension Plan : देश की सबसे बड़ी़ बीमा कंपनी एलआईसी बच्चे, बूढ़े या फिर जवान सभी आयु वर्ग के लिए प्लान चलाती है. इसके अलावा LIC Pension Plans भी अपने बेनेफिट्स के चलते खासे पॉपुलर हैं.

एलआईसी के इस प्लान में जीवनभर मिलती है पेंशन (File Photo: ITG)
एलआईसी के इस प्लान में जीवनभर मिलती है पेंशन (File Photo: ITG)

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाता (Saving) है और उसे ऐसी जगह पर निवेश (Investment) करने का प्लान करता है, जहां उसका पैसा सुरक्षित रहने के साथ ही रिटर्न भी धांसू मिले, जिससे रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में पैसों की किल्लत का सामना न करना पड़े. इस लिहाज से जहां पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Schemes) पॉपुलर हैं, तो वहीं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के प्लान भी डिमांड में रहते हैं. आज हम बता रहे हैं, एलआईसी के सरल पेंशन प्लान (LIC Saral Pension Plan), जिसमें सिर्फ एक बार निवेश करके आप लाइफ टाइम पेंशन पा सकते हैं.ये पेंशन प्लान एक तरह से रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे सही है.

पति-पत्नी मिलकर ले सकते हैं प्लान
एक बार निवेश करने के बाद आपको बुढ़ापे में पैसों की कोई टेंशन नहीं हो और उम्र भर पेंशन मिलती रहे, तो इस लिहाज से LIC Saral Pension Plan बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है. इस प्लान को लेने के लिए आयु सीमा 40 साल से लेकर 80 साल तय की गई है. इस पॉलिसी को आप अकेले या फिर पति-पत्नी एक साथ मिलकर भी ले सकते हैं. रिटायमेंट की चिंता कर रहे लोगों के लिए ये एलआईसी की गारंटेड पेंशन स्कीम है, जो बढ़ती उम्र में पैसों की टेंशन को खत्म करने वाली साबित होती है.

शुरू से अंत तक एक जैसी Pension
इस स्कीम में सिर्फ एक बार निवेश करना होता है यानी एकमुश्त रकम लगाकर जिंदगीभर नियमित पैसे मिलते रहेंगे. इस पॉलिसी को खासतौर पर रिटायर होने वाले लोंगों के लिए तैयार किया गया है. दरअसल, मान लो कोई व्यक्ति हाल ही में रिटायर हुआ है और उसने अगर रिटायरमेंट के दौरान मिले पीएफ फंड और ग्रेच्युटी के पैसों में से कुछ इसमें निवेश किया है, तो उसपर उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और जितनी पेंशन शुरू होगी है, उतनी ही रकम उसे जिंदगीभर मिलती रहेगी.

पॉलिसीधारक को LIC Saral Pension Scheme  में ये सुविधा भी मिलती है कि इस पॉलिसी को शुरू होने की तारीख के छह महीने बाद कभी भी सरेंडर किया जा सकता है. वहीं इसमें डेथ बेनेफिट भी दिया जाता है यानी अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को निवेश की राशि वापस लौटा दी जाती है. 

पॉलिसी में इतना न्यूनतम निवेश
LIC की सरल पेंशन स्कीम में आप कम-से-कम 12,000 रुपये सालाना की Annuity खरीदी जा सकती है. इस स्कीम में निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है. इसका मतलब है कि आप जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके मुताबिक पेंशन पा सकते हैं. इस प्लान के तहत एक बार प्रीमियम भरने के बाद सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर पेंशन ली जा सकती है. इसके साथ ही इस पॉलिसी को खरीदने पर आपको लोन (Loan) की सुविधा भी मिलेगी. सरल पेंशन योजना के तहत पॉलिसीधारक छह महीने के बाद लोन भी ले सकते हैं.

हर महीने 12000 पेंशन का कैलकुलेशन
एलआईसी की सरल पेंशन स्कीम के तहत एक बार एकमुश्त इन्वेस्टमेंट करके एन्युटी (Annuity) खरीदी जा सकती है. इस प्लान में पेंशन बेनेफिट्स पर गौर करें तो LIC Calculator के हिसाब से अगर कोई भी 42 साल का व्यक्ति 30 लाख रुपये की Annuity खरीदता है, तो उसे हर महीने गारंटेड 12,388 रुपये राशि पेंशन के रूप में मिलेगी और ये जीवनभर मिलती रहेगी. इस प्लान को ऑनलाइन खरीदने के लिए आप एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर विजिट कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
