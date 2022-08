प्रीमियम नहीं भरने से बंद हो गई पॉलिसी, अब LIC का 'डिस्काउंट' में चालू कराने का ऑफर

अगर आपके पास भारतीय जीमा बीमा निगम (LIC) की पॉलिसी थी, जो लैप्स यानी बंद हो चुकी है. तो आपके पास इसे फिर चालू करना का शानदार मौका है. दरअसल, एलआईसी ने बंद हो चुकी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों (Lapsed Policies) को फिर से शुरू करने के लिए एक अभियान शुरू किया है. यह अभियान बुधवार से चालू हो गया है.

21 अक्टूबर करा सकेंगे चालू

एलआईसी की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि ULIP को छोड़कर सभी पॉलिसियों को इस विशेष कैंपेन (LIC Campaign) के तहत लेट फीस (Late Fees) के साथ चालू किया जा सकता है. कैंपेन के तहत इस लेट फीस में पॉलिसीधारकों को छूट भी दी जाएगी. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की ओर से बताया गया कि यह अभियान 17 अगस्त को शुरू होकर 21 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा.

इन पॉलिसियों में 100% छूट

पीटीआई के मुकाबिक, LIC की ओर से बताया गया कि सूक्ष्म बीमा पॉलिसी (Micro Insurance Policies) के लिए लेट फीस में पॉलिसीधारक को 100 फीसदी छूट मिलेगी, ताकि उसका जोखिम कवर किया जा सके. ध्यान रहे इस अभियान के तहत ULIP के अलावा सभी तरह की पॉलिसी को पहली प्रीमियम (Premium) में चूक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों के साथ फिर चालू कर सकते हैं. यानी सभी नॉन-यूलिप पॉलिसी (LIC Non ULIP Policies) को एक्टिव कराया जा सकता है.

इसलिए शुरू किया अभियान

दरअसल, एलआईसी ने यह अभियान ऐसे पॉलिसीधारकों (LIC Policy Holders) के लिए शुरू किया है, जो किसी ना किसी कारण से प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर पाए थे. इसके चलते उनकी बीमा पॉलिसी बंद हो गई थी. कंपनी ने सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए इस कैंपेन की जानकारी साझा की है. एलआईसी की ओर से किए गए ट्वीट (Tweet) में बताया गया कि पॉलिसीहोल्डर्स को अपनी लैप्स्ड पॉलिसी फिर से चालू कराने के लिए कंपनी विशेष मौका दे रही है.

