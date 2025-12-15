scorecardresearch
 
LIC की सुपरहिट स्कीम... हर महीने ₹7000 की कमाई पक्की, 10वीं पास भी ले सकते हैं फायदा

LIC Bima Sakhi Yojna: महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए एलआईसी की ओर से बीते साल दिसंबर महीने में ही शुरुआत की थी ये अपने लॉन्च के साथ ही सुपहिट स्कीम कैटेगरी में आ गई थी और अभी भी खासी पॉपुलर बनी हुई है.

एलआईसी की ये स्कीम महिलाओं के लिए खास (File Photo: ITG)
एलआईसी की ये स्कीम महिलाओं के लिए खास (File Photo: ITG)

लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है. इसकी पॉलिसी पर लोगों को भरोसा है, जो हर उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हैं. LIC ने खासतौर पर महिलाओं का भी ध्यान रखा है और इसकी एक सुपरहिट स्कीम (LIC Superhit Scheme) ऐसी भी है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करती है. हम बात कर रहे हैं एलआईसी बीमा सखी योजना (LIC Bima Sakhi Yoyja) की, जिससे जुड़ने वाली महिलाओं को 7000 रुपये की मंथली इनकम तो होती है, साथ ही कमीशन भी मिलता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

ट्रेनिंग फ्री, हर महीने ₹7000 की कमाई
बीते साल 2024 के दिसंबर महीने में ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एलआसी की इस खास स्कीम की शुरुआत की थी. इस योजना का नाम बीमा सखी स्कीम इसलिए है, क्योंकि ये खासतौर पर महिलाओं के लिए है और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. इसके अलावा महिलाओं को एक मंथली इनकम पाने का मौका देना और इसके साथ ही एलआईसी के दायरे को बढ़ाकर इसके बीमा को दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना भी कंपनी का मकसद है. इस स्कीम की खास बात ये है कि आप बिना कोई पैसा खर्च किए मंथली 7,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं. 

मंथली इनकम के साथ कमीशन भी
लॉन्च होने के साथ ही LIC Bima Sakhi Scheme सुपरहिट हो गई थी और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज एक महीने में ही 50,000 से ज्यादा माहिलाओं ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. ये न केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करने वाली योजना है, बल्कि भारत के वंचित क्षेत्रों में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकती है. 

इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) के तहत पूरे देश में इससे जुड़ने वाली महिलाओं को LIC Agent की ट्रेनिंग दी जाती है. यही नहीं ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं. इसके अलावा अन्य फायदों की बात करें, तो ट्रेनिंग के बाद जब एजेंट के रूप में महिला अगर अपना टारगेट पूरा करती है, तो उसे कमीशन बेस्ड इंसेंटिव भी मिलता है. 

LIC Scheme के लिए आवेदन आसान
बीमा सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके साथ ही बीमा कंपनी अपनी नजदीकी ब्रांच में जाकर अप्लाई करने की भी सुविधा मिलती है. आवेदन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स की बात करें, तो महिला आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की परीक्षा पास करने का बोर्ड सर्टिफिकेट और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए. आवेदन करते समय सही-सही जानकारी भरना जरूरी है, क्योंकि इसमें मिसमैच से आवेदन खारिज हो सकता है होने पर ये खारिज किया जा सकता है.

ऐसे कर सकते हैं Online Apply

  • वेबसाइट https://licindia.in/test2 पर जाएं.
  • पेज पर नीचे की ओर जाएं और क्लिक फॉर बीमा सखी पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इसमें मांगी गई डिटेल्स भरें.
  • सभी डिटेल भरकर एक बार चेक करें और फिर कैप्चा दर्ज कर सब्मिट करें.

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ 
LIC Bima Sakhi योजना के लिए आयुसीमा की बात करें, तो ये 18 से 70 साल तय की गई है. बात करें ऐसे आवदकों की, जिनके एप्लीकेशंस को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो अगर कोई पहले से एलआईसी एजेंट या कर्मचारी है तो वो इस सरकारी योजना के तहत अप्‍लाई नहीं कर सकता है. इसके अलावा रिश्‍तेदारों में पति या पत्‍नी, बच्‍चे, माता-पिता, भाई-बहन और ससुराल वाले आवेदन करने के हकदार नहीं होंगे. रिटायर्ड निगम कर्मचारी और पूर्व एजेंट इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं.

