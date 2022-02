Cheap Flight Ticket Offer: वैक्सीन लगवाएं सस्ते में भरें उड़ान, ये एयरलाइंस लाई शानदार ऑफर

अगर आप भी आने वाले वीकेंड या आगे के दिनों में घूमने का प्लान बना रहे हैं और फ्लाइट के टिकट महंगे लग रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि ये एयरलाइंस बड़ी छूट के साथ फ्लाइट टिकट बुक कर रही है.

ली होनी चाहिए कोरोना वैक्सीन



ट्रैवल करने वालों के लिए अलग-अलग राज्यों ने अपनी-अपनी गाइडलाइन बनाई हुई हैं. लेकिन कोरोना वैक्सीन की डोज को लेकर सभी के नियम लगभग एक जैसे हैं. ऐसे में अगर आपने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की डोज ले रखी है, तो IndiGo से आप सस्ते में फ्लाइट बुक करा सकते हैं.

टिकट पर बचेंगे 10% तक पैसे



IndiGo वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) करा चुके यात्रियों को फ्लाइट के किराये पर 10% तक की छूट दे रही है. इसके लिए जरूरी नहीं कि यात्रियों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हों. बल्कि एक डोज वाले यात्रियों को भी इस ऑफर का लाभ मिलेगा. इसके लिए उन्हें टिकट बुक करते वक्त ‘Vaxi Fare’ का ऑप्शन चुनना होगा. इस ऑफर का बेनेफिट उठाने के लिए आपको अपनी यात्रा की तारीख 15 दिन बाद की चुननी होगी.

All vaccinated and ready to travel? Book with Vaxi Fare to make the most of your trip. Know more https://t.co/diRT9rTFtw #LetsIndiGo #Aviation #Vaccination #VaxiFare pic.twitter.com/GBwy9EOgtV