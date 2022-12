रैंप पर 5 मॉडल के बाद कोयल की कैटवॉक...गजब की चाल! इस बिजनेसमैन ने शेयर किया वीडियो

सिएट टायर (Ceat Tyre) बनाने वाली कंपनी आरपीजी ग्रुप (RPG Group) के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वे अक्सर कुछ अनोखी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जो तेजी से वायरल (Viral) हो जाती हैं. इस बार उन्होंने एक वीडियो क्लिप (Video Tweet) साझा की है, जिसमें एक कोयल बिल्कुल मॉडल्स की तरह कमर हिलाते हुए कैटवॉक करता दिखाई दे रही है. खास बात ये है कि इस गोयनका ने लोगों को इसका पता बताते हुए, मिलाने की जिम्मेदारी भी ली है.

क्या है इस वीडियो क्लिप में?

हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने जो वीडियो क्लिक ट्वीट की है. उसमें कुछ मॉडल्स रैंप पर कैटवॉक करती हुई नजर आ रही हैं. एक के बाद एक पांच मॉडल्स इस वीडियो में दिख रही हैं, लेकिन छठे नंबर पर दीवार पर अलग ही अंदाज में चलती हुई एक कोयल नजर आ रही है. यह कोयल ठीक उसी तरह से बाउंड्री बॉल पर चल रही है, जैसे कि रैंप पर दिखाई दे रहीं मॉडल्स. इस वीडियो क्लिक के साथ हर्ष गोयनका ने कैप्शन बड़ी ही मजेदार बात कही है.

कोई मिलना चाहता है तो...

आरपीजी ग्रुप (RPG Group) के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'इस क्लिप में दिख रही छठी मॉडल हमारी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहती है. अगर आप में से कोई भी इससे मिलना चाहता है....तो इससे परिचय कराने में मुझे खुशी होगी.' उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

The sixth model in this clip is staying in our building on the top floor. If any of you’ll want to meet….happy to introduce! pic.twitter.com/Ahy6lEMeHc