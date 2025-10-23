Habit Change Tips: इस दिवाली भी जेब खाली? इन 5 वजहों से आपके पास नहीं टिकता है पैसा, जानिए उपाय

पिछली दिवाली (Diwali) से इस दिवाली आपके लिए क्या बदली है? अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा, कि कुछ नहीं. जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको खुद बदलना होगा. खासकर आर्थिक तौर पर अंगर आपकी स्थिति नहीं सुधर रही है, तो उन आदतों को बदल डालिए, जो आपकी राह में रोड़ा है.

वैसे तो बुरी आदतें जितनी जल्दी छोड़ दी जाएं, उतना अच्छा होता है. बुरी आदतें कई तरह की होती हैं, लोगों में फाइनेंस से भी जुड़ी कई बुरी आदतें होती हैं. अक्सर लोग फेस्टिव सीजन में बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं, फिर बाद जेब खाली का रोना रोते हैं. इस दिवाली आप फाइनेंस से जुड़ी ये 5 आदतें बदल डालें, जिंदगी में आर्थिक तौर पर खुशहाली आएगी.

1. बिना प्लानिंग के खर्च

अधिकतर लोगों की ये समस्या होती है कि खर्च ज्यादा है, इसलिए बचत नहीं कर पाते. लेकिन खर्च कहां करते हैं, ये आंकड़े उनके पास नहीं होते. यानी बिना प्लानिंग के खर्च. इसलिए सबसे पहले आदत में सुधार करते हुए हर महीने आमदनी और खर्च की लिस्ट तैयार करें. फिर उन खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें जो जरूरी नहीं हो. हालांकि मंथली बजट बनाने के दौरान जो भी आमदनी हो, उसमें से 20 फीसदी रकम निवेश के लिए तय करें.

2. बिना जानकारी के निवेश

हर इंसान का एक वित्तीय लक्ष्य होता है, लेकिन सही लक्ष्य क्या हो ये बड़ा सवाल है. निजी जिंदगी हो या फिर निवेश का रास्ता, सही लक्ष्य से ही मंजिल मिलती है. किसी दूसरे या रिश्तेदार के कहने पर निवेश न करें. क्योंकि हर निवेशक का अलग-अलग गोल होता है. किसी दूसरे के कहने पर निवेश करना समझदारी नहीं है. इसलिए अगर बिना किसी जानकारी के कहीं निवेश कर रहे हैं तो इस दिवाली सबसे पहले किसी फाइनेंसियल एडवाइजर की सलाह लें. ताकि जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप निवेश कर रहे हैं, वो हासिल हो पाएगा या नहीं?

3. कर्ज लेने में हिचकिचाहट नहीं

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें लोन की बहुत जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे ले लेते हैं. खासकर पर्सनल लोन के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं. पर्सनल लोन आर्थिक सेहत के लिए सबसे खराब कदम माना जाता है. इसलिए हमेशा पर्सनल लोन लेने से बचें. इस पर ग्राहक ब्याज चुकाते-चुकाते परेशान हो जाते हैं.

4. क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल

कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं. ऑफर्स और तुरंत पेमेंट नहीं करने की सहूलियत की वजह से वैसी चीजें भी खरीद लेते हैं, जो जरूरी नहीं होती. इसलिए इस दिवाली आप संकल्प लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बेवजह नहीं करेंगे. अगर इस्तेमाल करेंगे भी तो हमेशा जेब को ध्यान में रखकर करेंगे.

5. भुगतान में लापरवाही

अक्सर लोग लापरवाही में सही वक्त पर EMI या फिर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का पेमेंट नहीं करते, और यही बैंक को कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है. इसलिए अगर आप क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं तो अंतिम तारीख से एक दिन पहले ही पेमेंट करने की कोशिश करें. इसके लिए डायरी या फिर मोबाइल में अलॉर्म लगा लें कि इस तारीख को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है. कभी भी अंतिम तारीख का इंतजार ना करें. समय पर पेमेंट करने से सिबिल स्कोर अच्छा रहता है.

इसके अलावा कुछ लोग तो क्रेडिट कार्ड पर भी लोन ले लेते हैं. दरअसल क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमेशा अपने ग्राहकों को कैश लोन ऑफर करती हैं. लेकिन इस ऑफर से हरसंभव बचना चाहिए. केवल इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना चाहिए. क्रेडिट कार्ड पर लिए लोन का पेमेंट में देरी होने पर कंपनियां भारी जुर्माना वसूलती हैं, एक तरह से इसपर डबल चार्ज तक किया जाता है.

बता दें, एक आदमी का बजट बिगाड़ने में क्रेडिट कार्ड का बड़ा रोल होता है. मंथली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में चला जाता है. फिर ऐसे लोग न बचत कर पाते, और ना ही निवेश. इसलिए अगर जेब में क्रेडिट कार्ड लेकर चलते हैं तो संयम से इस्तेमाल करें. आप क्रेडिट कार्ड का जितना कम यूज करेंगे, उतना ही आप अपने निवेश पर फोकस कर पाएंगे. इसके अलावा हमेशा क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. ऐसा करने से क्रेडिट प्रोफाइल लॉन्ग टर्म में निगेटिव हो सकती है.

