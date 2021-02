शेयर बाजार को बैंकों का निजीकरण पसंद, शॉर्टलिस्ट की खबर से शेयर को लगे पंख!

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है. बाजार ने भी इसे हाथोंहाथ लिया और शेयर बाजार पर इन चारों के भाव में तेजी देखी गई.

कब हो रहा बैंकों का प्राइवेटाइजेशन

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है. इनमें से दो का निजीकरण अगले वित्त-वर्ष में किया जाएगा. जबकि अन्य दो का निजीकरण आगे के सालों में किया जाएगा.

कौन-कौन से बैंक लिस्ट में

रॉयटर्स के मुताबिक सरकार ने निजीकरण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India- BOI), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) का चयन किया है. हालांकि इनके नामों की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.

कैसा है बैंकों का शेयर

सरकार ने बैंकों के निजीकरण की घोषणा बजट में एक फरवरी को की थी. तब से अगर बीएसई पर बैंकों के शेयर की चाल देखें तो इनमें लगातार वृद्धि देखी गई है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर 1 फरवरी 14.86 रुपये पर बंद हुआ था जो 17 फरवरी को 22.92 रुपये पर रहा. जबकि बैंकों के चयन की खबर दो दिन पहले सामने आई है, ऐसे में इस हफ्ते में ही बैंक का शेयर 15.92 रुपये से बढ़कर 22.92 रुपये पर पहुंचा है

अन्य बैंकों के शेयर भी बढ़े

इसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1 फरवरी को 14.26 रुपये पर था जबकि सोमवार को बैंक का शेयर गिरकर 13.94 रुपये पर बंद हुआ जो 17 फरवरी को बढ़कर 20.04 रुपये पर बंद हुआ. बैंक ऑफ इंडिया का शेयर सोमवार को 58.80 रुपये पर था जो बुधवार को 84.65 रुपये पर बंद हुआ. इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर सोमवार को 11 रुपये पर बंद हुआ जो 17 फरवरी को 15.84 रुपये पर बंद हुआ था.

बाजार ने लिया हाथोंहाथ

बैंकों के शॉर्टलिस्ट होने की खबर सोमवार को सामने आई, इस खबर को बाजार ने हाथोंहाथ लिया है. इसलिए इन बैंकों के शेयर में बीते तीन दिन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

