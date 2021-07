Bank Of India के ग्राहक ध्यान दें, संडे रात 9 बजे तक बंद रहेंगी ये सर्विसेस

सार्वजनिक क्षेत्र के Bank Of India के ग्राहकों को वीकेंड पर कुछ परेशानी हो सकती है. बैंक ने सूचना दी है कि उसकी कुछ सेवाएं शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी.

नहीं जमा होगा PPF में पैसा

Bank Of India में जिन ग्राहकों का PPF खाता है, उनका पैसा रविवार 11 जुलाई 2021 को रात 9 बजे तक जमा नहीं हो सकेगा. बैंक ने ट्वीट और एसएमएस करके ग्राहकों को ये सूचना दी है.

बंद रहेंगी ये सर्विसेस भी

इसके अलावा Bank Of India ने बताया है कि उसकी कुछ और सेवाएं भी बंद रहेंगी. इनमें SI, SCSS, RBI Bond Statement, CBDT Challan इत्यादि शामिल हैं.

बैंक ने ट्वीट में कहा है कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम उपलब्ध ऊपर बताई गई सेवाएं 10 जुलाई 2021 को 12:45 AM (यानी 9 जुलाई को रात पौने एक बजे) से लेकर 11 जुलाई 2021 को रात 9 बजे तक बंद रहेंगी.



Bank Of India का नहीं हुआ मर्जर

सरकार ने हाल में देश के कुछ बड़े सरकारी बैंकों का आपस में विलय किया था. लेकिन इस प्रक्रिया में Bank Of India उन 6 बैंकों में शामिल रहा, जिसका किसी के साथ कोई मर्जर नहीं हुआ है. ये बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं.



Bank Of India देश के प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक है. इसका मुख्यालय मुंबई में है. इसकी देशभर में 5,000 से अधिक बैंक शाखाएं हैं. इसकी शुरुआत 1906 में मुंबई के कई सारे प्रमुख बिजनेसमैन ने मिलकर की थी. Bank Of India की मौजूदगी दुनिया के 5 महाद्वीपों में है.

