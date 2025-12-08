scorecardresearch
 
Loan Rate Cut: यहां मिल रहा सस्ता लोन... RBI ने घटाया रेपो रेट, तो इन 5 बैंकों ने कम कर दिया ब्याज

RBI Repo Rate Cut के ऐलान के बाद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को तोहफा दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. पांच बड़े बैंकों ने अपने कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की है.

रेपो रेट कट के बाद कई बैंकों ने सस्ता किया कर्ज (File Photo: ITG)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते हफ्ते बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती (Repo Rate Cut) की थी. ये फैसला तमाम बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए भी राहत भरा है. इसका असर भी देखने को मिलने लगा है. आरबीआई के ऐलान के बाद अब तक 5 बड़े बैंकों ने अपने कर्ज की ब्याज दरों में बदलाव करते हुए इन्हें घटा दिया है यानी Loan सस्ता कर दिया है. इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक शामिल हैं. आइए जानते है अब कौन सा बैंक कितनी सस्ती दर पर लोन दे रहा है? 

2025 में कब-कब Repo Rate Cut?
सबसे पहले बताते हैं केंद्रीय बैंक के फैसले को बारे में, तो आरबीआई ने रेपो रेट में हालिया बड़ी कटौती करते हुए इसे 5.25 फीसदी पर ला दिया है. महंगाई के रिजर्व बैंक के तय दायरे के नीचे होने के बीच पहले से ही इस कटौती को लेकर अनुमान जाहिर किए जा रहे थे. इस साल 2025 में अब तक चार बार Repo Rate Cut हो चुका है और कुल 1.25% की कटौती की जा चुकी है. 

Repo Rate में कटौती की शुरुआत फरवरी 2025 में शुरू हुई थी और उस समय केंद्रीय बैंक ने इसे 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.50% से 6.25% किया था. ये पांच साल के बाद रेपो रेट में पहली कटौती थी. इसके बाद अगली अप्रैल की एमपीसी बैठक में फिर से 25 बेसिस पॉइंट घटाए गए और रेपो रेट कम होकर 6% पर रह गया. लगातार तीसरी और इस बार पहले से दोगुना कटौती करते हुए जून 2025 में 50 बेसिस पॉइंट रेट कट का तोहफा दिया गया, जिससे नीतिगत दर 5.50% रह गई और साल के आखिरी महीने में एक बार फिर 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट का तोहफा आरबीआई ने दे दिया. 

रेपो रेट घटते ही इन बैंकों ने दिया तोहफा 
RBI के Repo Rate घटाते ही कई बैंकों ने एक के बाद एक अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए अपने कर्ज की दरों में संशोधन करते हुए इसके कम कर दिया है. 

Bank Of India ने रेपो रेट कट होने के तुरंत बाद इससे जुड़े कर्ज की दर यानी RBLR में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 8.35% से कम करते हुए 8.10% कर दिया. नई दरें 5 दिसंबर से प्रभावी की गई हैं. 

Indian Bank ने पन ग्राहकों को रेपो रेट कट का लाभ दिया और रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट (RBLR) को 8.20% से कम करके 7.95% कर दिया. इसके साथ ही इंडियन बैंक ने ग्राहकों के लिए MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में भी 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की. इस बैंक की नई दरें 6 दिसंबर से लागू हैं. 

Bank Of Baroda ने भी आरबीआई के रेपो रेट में कट के फैसले के अनुरूप कदम आगे बढ़ाते हुए इससे जुडे अपने लोन की ब्याज दरों में तत्काल कटौती का ऐलान कर दिया. BoB ने रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसके बाद ये घटक अब 8.15 फीसदी से 7.90 फीसदी पर आ गया है. बैंक की ओर से ये नई ब्याज दरें 6 दिसंबर से प्रभावी कर दी गई हैं. 

Karur Vysya Bank ने भी रेपो रेट कट के बाद अपने सभी टैन्योर के लोन के लिए MCLR Cut का तोहफा ग्राहकों को दे दिया. प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने एमसीएलआर 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 9.55 फीसदी से कम करके 9.45 फीसदी किया है और नई दरें 7 दिसंबर से प्रभावी की गई हैं. 

Bank Of Maharashtra ने रविवार को RBI Rate Cut के अनुरूप फैसला लेते हुए रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट से जुड़े होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन समेत अन्य रिटेल लोन की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया. बैंक के मुताबिक, 6 दिसंबर से प्रभावी इस संशोधन के साथ Home Loan 7.10% से, जबकि Car Loan 7.45% से शुरू होगा.

