महंगे होने के बावजूद NCR में घरों की रिकॉर्ड मांग, एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह

दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार में घरों की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी के बावजूद, डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही है. रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स इस ट्रेंड के पीछे क्षेत्र में हो रहे तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और बेहतर कनेक्टिविटी को मुख्य वजह मानते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट का बूम (Photo-AI-Generated)
दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट का बूम (Photo-AI-Generated)

भारत का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है. 2025 की तीसरी तिमाही में देश के आठ बड़े शहरों में घरों के दाम में 7 फीसदी से लेकर 19 फीसदी तक की ग्रोथ दर्ज हुई है. जिसमें सबसे आगे रहा दिल्ली-एनसीआर, जहां 2024 के मुकाबले 2025 में घरों की  कीमत ₹7,479 प्रति वर्गफुट से बढ़कर ₹8,900 प्रति वर्गफुट तक पहुंच गया है. 

PropTiger.com की रिपोर्ट ‘रियल इनसाइट रेसिडेंशियल जुलाई–सितंबर 2025’ के मुताबिक, इस इस ग्रोथ की वजह लग्जरी और प्रीमियम घरों की डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रमुख कारण हैं. रिपोर्ट के मुताबिक नए लॉन्च में मामूली गिरावट के बावजूद बाजार का मूल्य 14% बढ़ा है, जिसका मतलब है कि खरीदार अब लाइफस्टाइल और क्वालिटी पर ध्यान देने लगे हैं.

कैसे बदल रही है बायर्स की सोच

रियल एस्टेट एक्सपर्ट का मानना है कि बाजार अब निवेशकों की बजाय एंड यूज़र्स के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. बेहतर लोकेशन, हाई क्लास सुविधाएं और अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. निम्बस रियल्टी के सीईओ साहिल अग्रवाल कहचे हैं- '14% सेल का आंकड़ा यह दर्शाता है कि बाजार में प्रीमियमाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है. खरीदार अब लोकेशन और क्वालिटी को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसी वजह से प्रीमियम और लग्ज़री सेगमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.'

प्रतीक ग्रुप के एमडी प्रतीक तिवारी कहते हैं- 'ये रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि खरीदार अब सिर्फ घर नहीं, बल्कि बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में हैं. गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार और नोएडा सेक्टर-150 जैसे इलाकों में पिछले दो सालों में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है, जो इस बदलाव का उदाहरण है.'

दिल्ली-एनसीआर के बायर्स को क्या पसंद

पिरामिड इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी कुमार का कहना है- 'एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है. बायर्स ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, जिसका लोकेशन बेहतर हो और लाइफस्टाइल शानदार हो.'  

अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल का कहना है- ' दिल्ली-एनसीआर के खरीदार अब प्रीमियम घरों को प्राथमिकता दे रहे हैं, वही वजह है प्रॉपर्टी की कीमतों में 19 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी गई है. ये ट्रेंड आने वाले वक्त में भी जारी रहने की उम्मीद है.'

सिक्का ग्रुप के चेयरमैन हरविंदर सिंह सिक्का का कहना है- 'अब निवेशक नहीं, बल्कि घर में रहने वाले (एंड यूज़र्स) ही एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार को चला रहे हैं. यही वजह है भले ही कीमतें आसमान छू रही हों, लेकिन घरों की मांग कम नहीं हो रही है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रैपिड रेल जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने इस पूरे इलाके की सूरत बदल दी है. इन परियोजनाओं ने एनसीआर को सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी ही नहीं दी है, बल्कि इसे रहने और निवेश करने के लिहाज़ से भी पहले से कहीं ज़्यादा शानदार और पसंदीदा जगह बना दिया है.'

