लखनऊ में 10 लाख रुपये में मिलेगा फ्लैट, LDA ला रहा 5000 नए फ्लैट!

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कम आय वाले लोगों (EWS) के लिए सस्ते घर खरीदने का सपना जल्द ही साकार हो सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) एक बड़ी योजना पर काम शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत शहर में करीब 5,000 सस्ते फ्लैट बनाए जाएंगे. यह कदम उन जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा, जो बढ़ती कीमतों के कारण अपना घर नहीं खरीद पा रहे थे.

10 लाख रुपये तक हो सकती है कीमत

योजना से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, इन फ्लैटों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये रखी जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोग आसानी से घर खरीद सकें. LDA ने इन नए प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है, और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है.

सीएम योगी ने दिया था आश्वासन

इस पहल की प्रेरणा सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली है. मुख्यमंत्री ने 5 नवंबर को डालीबाग में आयोजित एक कार्यक्रम में 72 फ्लैटों वाली योजना के आवंटन पत्र बांटे थे, उसी समारोह के दौरान, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार जल्द ही सस्ते घरों की और भी नई योजनाएं लेकर आएगी. दरअसल, डालीबाग योजना में सस्ते फ्लैट पाने के लिए 8,184 लोगों ने आवेदन किया था, जबकि आवंटन केवल 72 लोगों को मिल पाया. भारी संख्या में आई इस मांग को देखते हुए, LDA ने अब बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट लाने का फैसला किया है.

LDA के उपाध्यक्ष (वीसी) प्रथमेश कुमार ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप, प्राधिकरण नई आवास योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि LDA की आने वाली बड़ी परियोजनाएं जैसे अनंत नगर, नैमिष नगर और वरुण विहार योजनाओं में भी नियमों के तहत EWS वर्ग के लिए आवास बनाए जाएंगे.

यह विशाल पहल लखनऊ में आवास की कमी को दूर करने और सभी के लिए आवास (Housing for All) के सरकारी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

