गुरुग्राम कैसे बना अल्ट्रा-लग्जरी घरों का हब? एक्सपर्ट्स ने बताया तेज़ी का सीक्रेट

गुरुग्राम का प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट इस समय देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक (ANAROCK) के अनुसार, देश के दूसरे शहरों की तुलना में गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार सबसे आगे है, खासकर लग्जरी सेगमेंट में. हाल की सुर्खियों ने इस बात को साबित भी किया है, जहां अल्ट्रा-लग्जरी घरों की कई बड़ी डील हुई हैं. इनमें कई बड़े बिजनेसमैन ने ₹150 करोड़ रुपये तक की डील में घर खरीदे हैं. यह साफ दर्शाता है कि खरीदार अब प्रीमियम लाइफस्टाइल और एक्सक्लूसिविटी को महत्व दे रहे हैं.

और पढ़ें

गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर की कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) के दफ्तर हैं. यहां हो रहे तेजी से विकास और बदलाव को देखते हुए न केवल देश के लोग बल्कि एनआरआई (NRI) भी यहां निवेश करके भविष्य के लिए अच्छी संभावनाओं की तलाश में हैं.

यह भी पढ़ें: NCR में ऑफिस का किराया आसमान पर, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के दाम

ग्लोबल हब और निवेश

हीरो रियल्टी (Hero Realty) के सीईओ, रोहित किशोर इस ट्रेंड पर कहते हैं, "भारत में लग्जरी घरों की मांग अब मौसमी नहीं है. कोविड के बाद घर को लेकर लोगों की सोच काफी बदल गई है, अब लोगों के लिए बेहतर लाइफस्टाइल और लग्जरी सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गई है. लोग अब रियल एस्टेट में निवेश को लेकर ज्यादा जागरुक हो रहे हैं. "

Advertisement



बीपीटीपी के सीईओ मानिक मलिक का कहना है- ' भारत में अब रियल एस्टेट मार्केट लग्जरी घरों की ओर शिफ्ट हो रहा है. खासतौर पर ये ट्रेंड गुरुग्राम में ज्यादा देखा जा रहा है. जहां लोग अच्छी क्वॉलिटी और बेहतर सुविधाओं वाले घरों को तरजीह दे रहे हैं. अब लोग अच्छी सुविधाओं के लिए पैसे चुकाने से नहीं चूक रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे घरों की डिमांड आने वाले वक्त में भी बढ़ेगी.

वहीं न्यूस्टोन के सीईओ रजत बोकोलिया कहते हैं- प्रीमियम घरों की मांग देश में लगातार बढ़ रही है. बाजार में अब ज्यादा घर बिकने की जगह महंगे घर बिक रहे हैं. बाजार का फोकस अब छोटे या कम कीमत वाले घरों की बजाय महंगे और प्रीमियम घरों पर ज़्यादा है.'

यह भी पढ़ें: आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट होंगे पूरे, NBCC ने 609 फ्लैट्स के राइट्स बेचे

कई नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं लॉन्च

गुरुग्राम में लग्जरी घरों की डिमांड को देखते हुए तमाम बड़े बिल्डर लग्जरी प्रोजेक्ट घर लेकर आ रहे हैं. कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिनकी शुरुआती कीमत 15 करोड़ से हैं और एक अपार्टमेंट की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.



---- समाप्त ----