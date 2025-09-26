scorecardresearch
 

लेट पर पेनाल्टी... अब बिल्डर भी उतना ही ब्याज चुकाएगा, जितना खरीदार से लेता था!

कोर्ट ने माना कि यह एक ऐसा मामला है जहां बिल्डर को भी वही कठोरता झेलनी पड़ेगी, जो वह खरीदार पर 18% ब्याज लगाने के लिए लगाता था, और उसे उसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत (Photo-ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत (Photo-ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के लिए एक राहत भरा फैसला सुनाया है. कोर्ट कहा है कि अगर बिल्डर फ्लैट या प्लॉट देने में देर करता है, तो उसे खरीदार को उसी ब्याज दर से पैसा वापस करना होगा, जिस दर पर वह खरीदार से देरी से भुगतान करने पर वसूलता था. कोर्ट ने एक खास मामले में कहा -' खरीदार को एक दशक से ज़्यादा लंबे इंतज़ार के कारण जो परेशानी और चिंता झेलनी पड़ी है, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट द्वारा दिया गया 9% ब्याज का फ़ैसला काफ़ी नहीं है.'

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह मूल राशि पर 18% की ऊंची दर से ब्याज लगाकर, दो महीने के भीतर खरीदार को पूरा पैसा वापस करे. यानी बिल्डर ने खरीदार पर 18% ब्याज लगाया था, तो अब उसे खुद भी 18% भरना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: कानूनी पचड़े में फंसा Red Apple Homez के बायर्स के घर का सपना, 13 साल कर रहे हैं इंतजार

सम्बंधित ख़बरें

supreme court allows tundla ramleela festival
सुप्रीम कोर्ट ने टूंडला में रामलीला उत्सव जारी रखने की परमिशन दी, इलाहाबाद HC ने लगाई थी रोक 
सुप्रीम कोर्ट में यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र पर सुनवाई होने वाली है. (Photo- ITG)
यौन सहमति की उम्र घटाना क्यों हो सकता है खतरनाक, फिलीपींस के हवाले से समझिए 
plea over permanent commission for Women in Army
'सेना में स्थायी कमीशन पाने का बराबर मौका नहीं मिल रहा...', महिला अफसरों ने खटखटाया SC का दरवाजा 
supreme court news
पति-संतान न होने पर विधवा की संपत्ति किसकी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बातचीत से हो समाधान  
Balwant Singh Rajoana was convicted in the 1995 assassination case of then Punjab Chief Minister Beant Singh.
29 साल से जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआना... क्यों अटकी है बेअंत सिंह के हत्यारे की फांसी? 

हरियाणा के एक मामले में कोर्ट का फैसला

यह मामला हरियाणा के पार्क लैंड प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहा एक खरीदार ने मार्च 2006 में 30.3 लाख रुपये में एक प्लॉट बुक किया था. एग्रीमेंट के अनुसार, कब्ज़ा 24 महीने के भीतर मिलना था, खरीदार द्वारा डिफ़ॉल्ट करने पर बिल्डर उससे 18% प्रति वर्ष की दर से विलंबित भुगतान शुल्क (Late Payment Charges) लेता था.

Advertisement

बिल्डर ने लेआउट प्लान में बदलाव के कारण खरीदार को एक वैकल्पिक प्लॉट आवंटित करने की सूचना दी और अतिरिक्त राशि की मांग की. 2015 तक, खरीदार कुल ₹43,13,312/- का भुगतान कर चुका था, लेकिन उसे प्लॉट नहीं मिला. खरीदार ने समझौता रद्द कर दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बिल्डर को मूल राशि ₹43,13,212/- 9% साधारण ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें: Greater Noida West के Earth Towne प्रोजेक्ट में बायर्स  को 15 साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट, बोले- अब टेंट गाड़ के रहेंगे?

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC द्वारा दिए गए 9% ब्याज दर को अपर्याप्त मानते हुए, इसे 18% प्रति वर्ष कर दिया, जो दर बिल्डर खरीदार से डिफ़ॉल्ट करने पर वसूलता था. 

कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा कोई कानूनी सिद्धांत नहीं है कि बिल्डर द्वारा डिफ़ॉल्ट पर ली गई ब्याज दर को कभी भी खरीदार को नहीं दिया जा सकता. कानून यह स्थापित करता है कि ब्याज की राशि उचित होनी चाहिए. क्या उचित है, यह हर मामले में भिन्न होता है." यह निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement