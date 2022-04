Yes Bank के शेयर में आज फिर जोरदार तेजी, एक साल में सबसे ऊपर पहुंचा स्टॉक

प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक (Yes Bank) एक समय डूबने की कगार पर पहुंच गया था. अब लगता है कि फिर से इस बैंक के अच्छे दिन लौट रहे हैं. कम से कम शेयर बाजार का ट्रेंड तो कुछ ऐसा ही कह रहा है. यस बैंक के स्टॉक ने आज लगातार दूसरे दिन शेयर मार्केट (Share Market) पर रिकॉर्ड बनाया है. कल जहां करीब 13 फीसदी की जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, आज इस स्टॉक ने 1 साल का नया हाई बना दिया है.

आज इतना ऊपर है यस बैंक का स्टॉक

बीएसई (BSE) पर यस बैंक का स्टॉक कल के मुकाबले तेजी के साथ 15.30 रुपये पर खुला. कुछ ही देर में यह और चढ़कर 16.25 रुपये तक पहुंच गया, जो इस स्टॉक का 52 सप्ताह का नया हाई लेवल है. हालांकि बाद में बाजार की बिकवाली का कुछ असर देखने को मिला और इसकी तेजी पर थोड़ी लगाम लगी. दोपहर 10:50 बजे यस बैंक का स्टॉक बीएसई पर 3.27 फीसदी की तेजी के साथ 15.17 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

एक दिन पहले आई थी रिकॉर्ड तेजी

इससे पहले Yes Bank का शेयर बीएसई पर बुधवार को 12.83% चढ़कर बंद हुआ था. इसके शेयर का भाव कारोबार समाप्त होने पर 14.69 रुपये रहा, जबकि मंगलवार को बैंक का शेयर 13.02 रुपये पर बंद हुआ था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी यस बैंक के शेयरों के भाव (Yes Bank Share Price on NSE) में बढ़िया तेजी देखी गई थी. एनएसई पर यह बुधवार को 16.92 फीसदी की बढ़त के साथ 15.20 रुपये पर बंद हुआ था.

कभी 400 रुपये के पार था भाव

Yes Bank के शेयर में ये तेजी पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है. बीते 6 दिन में NSE पर इसका शेयर भाव 26 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है. अपने सबसे शानदार दिनों में यस बैंक का शेयर ठीक-ठाक ऊपर चला गया था. बीते 5 साल में इसके शेयर भाव को देखें तो अगस्त 2018 में ये करीब 400 रुपये के उच्च स्तर तक को छू चुका है. बाद में वित्तीय अनियमिताएं सामने आने से इसके बुरे दिन शुरू हुए. एक समय आरबीआई ने यस बैंक के ग्राहकों के ऊपर कई पाबंदियां लगा दी थीं.