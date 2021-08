पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों पर मिलेगी राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- बंधे हुए हैं मेरे हाथ

पिछले कुछ समय में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Latest Price) के दामों में तेजी से इजाफा हुआ है. जनता सरकार से राहत की उम्मीद लगा रही है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं. वित्त मंत्री ने सोमवार को तेल की कीमतों को लेकर पिछली यूपीए सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बॉन्ड जारी कर ईंधन की कीमतों में कमी की थी. उन्हाेंने कहा, ''मैं पिछली यूपीए सरकार द्वारा खेली गई चालबाजी नहीं अपना सकती हूं.''

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर बोझ आया है और इसी वजह से हम हम पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं. लोगों का चिंतित होना सही है. जब तक केंद्र और राज्य कोई रास्ता नहीं निकालते, इसका कोई समाधान संभव नहीं है.'' उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में कटौती कर राहत देने पर विचार करने को लेकर कहना चाहती हूं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं.

उन्होंने आगे कहा, ''फिलहाल ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाएगी. यूपीए सरकार द्वारा जारी ऑयल बॉन्ड्स के लिए किए जा रहे ब्याज भुगतान से सरकार के राजकोष पर बोझ बढ़ा है. सरकार ने पिछले 5 वर्षों में तेल बॉन्ड्स पर ही ब्याज के रूप में 70,195.72 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है.''

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को अब भी साल 2026 तक 37,000 करोड़ रुपये का ब्याज देना होगा. ब्याज भुगतान के बावजूद, 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मूलधन अब भी बचा हुआ है.'' उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर ऑयल बॉन्ड का बोझ नहीं होता तो फिर वह उत्पाद शुल्क को कम करने की स्थिति में होती.

UPA Govt had reduced fuel prices by issuing Oil Bonds of Rs 1.44 lakh crores. I can't go by the trickery that was played by previous UPA Govt. Due to Oil Bonds, the burden has come to our Govt, that's why we are unable to reduce prices of petrol & diesel: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/8zMJoLRFmZ