US Fed Rate Cut: अमेरिका से आई बड़ी खबर... फेड ने किया रेट कट, क्या भारतीय बाजार पर दिखेगा असर?

अमेरिकी फेड रिजर्व ने एक बार फिर पॉलिसी रेट कट किया है. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए इसकी जानकारी दी है. बुधवार को फेड की नीति निर्धारण समिति Federal Open Market Committee (FOMC) ने Policy Rate में 25 बेसिस पॉइंट या 0.25 अंकों की कटौती का ऐलान किया, जिसके बाद अब ये 3.5 फीसदी से 3.75 फीसदी के दायरे में आ गई है. बता दें ये लगातार तीसरी बार है, जब रेट कट किया गया है और अब अमेरिका में ब्याज दरें तीन साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है.

जेरोम पॉवेल ने फेड रिजर्व की बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि US Fed आने वाले महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था (US Economy) की हेल्थ का वैल्यूएशन करते हुए आगे दरों में कटौती की संभावना कम है. हालांकि, फेड अधिकारियों की ओर से ऐसे संकेत भी मिले हैं कि अगले साल एक बार कटौती देखने को मिल सकती है.

