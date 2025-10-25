scorecardresearch
 

अमेरिकी कंपनी का ऐलान... हालत ठीक नहीं, घर से करें काम, निकाले जाएंगे 1800 कर्मचारी!

अमेरिका की कंपनी टारगेट अपने 1800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है. कंपनी इस रणनीतिक बदलाव पर काम कर रही है और सोमवार तक कर्मचारियों को इसकी सूचना दे सकती है. उसने अपने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है.

1800 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी. (Photo: GettyImages)
अमेरिकी कंपनी दशकों में पहली बार बड़े पैमाने पर छंटनी करने जा रही है. कंपनी करीब 1800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है, जिसकी योजना बनाई जा रही है. कंपनी की वित्तीय हालत अच्‍छी नहीं है, क्‍योंकि यह बिक्री और प्रतिस्‍पर्धा चुनौतियों का सामना कर रही है. 

कंपनी के होने वाले नए सीईओ माइकल फिडेल्‍के ने इसका ऐलान किया है. फिडेल्के ने कर्मचारियों को भेजे एक मेल के जरिए इसका खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि लगभग 1,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, जबकि 800 रिक्त पद बंद किए जाएंगे. यह कुल मिलाकर कंपनी के ब्‍लोबल कॉर्पोरेट वर्कफोर्स का करीब 8 फीसदी है. 

फिडेल्के ने कहा कि कंपनी का स्ट्रक्‍चर जटिल हो चुका है. उन्होंने कहा कि इस जटिलता ने टारगेट को पीछे धकेल दिया है, क्योंकि बहुत सारी परतें और एक-दूसरे पर हावी जि‍म्मेदारियां फैसला लेने की प्रक्रिया को स्‍लो कर रही हैं.

कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा
कंपनी ने अमेरिका में सभी कॉर्पोरेट कर्मचारियों को अगले सप्‍ताह घर से काम करने के लिए कहा है, क्योंकि कंपनी अपनी पुनर्गठन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है. छंटनी से प्रभावित लोगों को मंगलवार को जानकारी दिए जाने की उम्‍मीद है. इस कदम का उद्देश्‍य लागत कम करने के बजाय काम को सुव्‍यवस्थित करना है. 

Advertisement

कठिन समय से गुजर रही कंपनी
मिनियापोलिस स्थित इस कंपनी को पिछले एक साल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. कंपनी के सेल्‍स में गिरावट आई है और कंपनी को अपने कुछ कटौती के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. जबकि कभी इस कंपनी को इस सेक्‍टर में लीडर माना जाता था. 

वॉलमार्ट, अमेजन और कॉस्टको जैसी दिग्गज कंपनियों से इसका कम्‍पटीशन भी तेज हो गया है, जबकि उपभोक्ता की बदलती आदतों के कारण टारगेट की घरेलू वस्तुओं और कपड़ों की बिक्री पर असर पड़ा है. जिस कारण कंपनी अपने रणनीति में बदलाव कर रही है. कंपनी के नए सीईओ ने इस बदलाव का ऐलान किया है. 

