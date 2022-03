Elon Musk को फिर हुआ कोरोना, पिछली बार जांच पर उठाए थे गंभीर सवाल

टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क (Elon musk) कोरोना की चपेट में आ गए हैं. Elon Musk ने सोमवार को ट्विटर के जरिये बताया कि उन्हें एक बार फिर से कोविड-19 (Covid-19) हो गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें इसके कोई लक्षण नहीं हैं.

एलन मस्क ने लिखा, 'कोविड लगातार रंग बदल रहा है. ऐसा लगता है कि मुझे फिर से कोरोना हो गया है, लेकिन कोई लक्षण नहीं है.' इससे पहले नवंबर- 2020 में भी एलन मस्क को कोविड-19 हुआ था. टेस्ला के CEO ने लिखा, 'विभिन्न लैब्स से अलग-अलग रिजल्ट मिल रहे हैं. लेकिन इस बार हल्का कोविड होने की पूरी संभावना है.

Covid-19 is the virus of Theseus.



How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?



I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.