रिटेलर बेच रहे... FII खरीद रहे, लेकिन स्टॉक प्राइस हुआ आधा, आज भी लोअर सर्किट!

शेयर बाजार में आज गिरावट देखी जा रही है. इस बीच एक शेयर में तेज गिरावट आई है. यह आज लोअर सर्किट पर कारोबार कर रहा है, क्‍योंकि निवेशक धड़ल्‍ले से शेयर बेच रहे हैं. यह शेयर रियल एस्‍टेट सेक्‍टर की कंपनी Embassy Developments है.

और पढ़ें

एक साल के दौरान ही इस शेयर का प्राइस आधा हो चुका है. आज यह शेयर 5 फीसदी लोअर सर्किट लगाकर 64.58 रुपये पर आ चुका है. एक महीने के दौरान ही यह शेयर 24 फीसदी टूट चुका है, जबकि 5 दिन के दौरान इस शेयर में 10 फीसदी की गिरावट देखने को मिला है.

1 साल में ही आधा हुआ पैसा

जनवरी में यह शेयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 160 रुपये के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन आज यह शेयर गिरकर 64 रुपये आ चुका है. इस शेयर में लगभग 100 रुपये की गिरावट हुई है, जो रिकॉर्ड हाई से 58 फीसदी नीचे आ चुका है. YTD के दौरान यह शेयर 48 फीसदी नीचे आ चुका है. कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप करीब 8,980 करोड़ रुपये है.

एफआईआई और डीआईआई बढ़ा रहे हिस्‍सेदारी

मार्केट कैप भले ही इस शेयर का अच्‍छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी आंकड़े चिंता जताने वाले हैं. शेयर होल्डिंग्‍स पैटर्न भी चौंका रही है. इसमें प्रमोटर्स की हिस्‍सेदारी 42.66 फीसदी है, लेकिन इसमें से 33.58 फीसदी हिस्‍सेदारी गिरवी रखी गई है. हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस शेयर में लगातार गिरावट के बावजूद विदेशी निवेशक (FII) और घरेलू खरीदार (DII) लगातार खरीदारी कर रहे हैं. एफआईआई की हिस्सेदारी 19.35 फीसदी से बढ़कर सितंबर 2025 में बढ़कर 26.65 फीसदी हो गई है. इसी तरह DII की हिस्‍सेदारी 3.41 फीसदी से बढ़कर 3.64 फीसदी हो गई है.

Advertisement

क्‍या करती है कंपनी?

यह कंपनी Indiabulls Real Estate के नाम से भी जाना जाता था, जो एक बड़ा रियल एस्‍टेट डेवलपर है. कंपनी MMR, NCR और जोधपुर, वडोदरा, विशाखापट्टनम और इंदौर जैसे शहरों में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और SEZ प्रोजेक्ट्स पर काम करती है. हालांकि अभी इसके शेयर निगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----