Gold-Silver Price Today: चांदी की कीमत में भारी इजाफा, 2400 रुपये बढ़ा दाम, सोना के रेट में भी उछाल

भारतीय सर्राफा बाजार में इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन (शुक्रवार), 5 दिसंबर को सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 28 हजार रुपये के पार है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1 लाख 79 हजार रुपये किलो से अधिक पहुंच गई है.
वहीं, 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 128063 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 117777 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.
Today 05 दिसंबर 22-24 कैरेट सोने की कीमत
|शुद्धता
|गुरुवार शाम का भाव
|शुक्रवार सुबह का भाव
|रेट में कितना बदलाव
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|127845
|128578
|733 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|127333
|128063
|730 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|117106
|117777
|671 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|95884
|96434
|550 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|74789
|75218
|429 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|176625
|
179025
Advertisement
|2400 रुपये महंगी
जानें कल (4 December 2025) का गोल्ड-सिल्वर रेट
गुरुवार को क्या था 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का रेट
सुबह का रेट: ₹117024 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹117106 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹175713 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹176625 प्रति किलो
ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.