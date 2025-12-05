scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Price Today: चांदी की कीमत में भारी इजाफा, 2400 रुपये बढ़ा दाम, सोना के रेट में भी उछाल

ibjarates के मुताबिक, सोना-चांदी के रेट में आज, 05 दिसंबर 2025 को भारी उछाल देखने को मिला है. 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत भी 1 लाख 79 हजार रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है. वहीं, 750 शुद्धता वाला 18 कैरेट सोने का रेट 96 हजार प्रति 10 ग्राम से अधिक है. आइए जानते हैं सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कितना महंगा हुआ सोना और चांदी.

Advertisement
X
24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार के पार
24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार के पार

भारतीय सर्राफा बाजार में इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन (शुक्रवार), 5 दिसंबर को सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 28 हजार रुपये के पार है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1 लाख 79 हजार रुपये किलो से अधिक पहुंच गई है.

वहीं, 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 128063 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 117777 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. 

Today 05 दिसंबर 22-24 कैरेट सोने की कीमत

सम्बंधित ख़बरें

Silver Price Near Record High
अचानक ऐसा क्या हुआ? झटके में चांदी 4000 रुपये हुई सस्ती, जानिए New Rates 
Gold-Silver Price
चांदी के भाव में भारी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता, यहां चेक करें आज का रेट 
Gold-Silver Price
चांदी के रेट में भारी उछाल, 4 हजार रुपये से ज्यादा बढ़ी कीमत, सोना भी महंगा 
Gold Rate Today 28 November 2025
सोने-चांदी में भारी गिरावट... क्या खरीद लें? 2 लाख के पार जाएगा Silver का भाव 
Gold Rate Weekly Update
ये क्या हुआ? आज अचानक भरभराकर गिर गए सोना-चांदी के दाम 
  शुद्धता गुरुवार शाम का भाव शुक्रवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 127845 128578  733 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 127333 128063  730 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  117106 117777  671 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 95884 96434  550 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 74789 75218  429 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      176625

179025

Advertisement
  2400 रुपये महंगी

जानें कल (4 December 2025) का गोल्ड-सिल्वर रेट

गुरुवार को क्या था 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का रेट
सुबह का रेट: ₹117024 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹117106 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹175713 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹176625 प्रति किलो

ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement