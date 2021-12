SBI Alert: 300 मिनट तक SBI की सभी सेवाओं पर ब्रेक, बैंक बंद, नेटबैंकिंग भी ठप!

अगर आपका देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अकाउंट है तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद अहम है. क्योंकि शनिवार को रविवार को छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे, लेकिन इस दौरान करीब 5 घंटे तक SBI के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, योनो (Yono), योनो लाइट (Yono Light), यूपीआई (UPI) और मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking) का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

SBI Alert: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के मुताबिक ग्राहक कुल 300 मिनट तक SBI के जुड़े ऑफलाइन-ऑनलाइन सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. ये 300 मिनट का बाधित समय शनिवार और रविवार को मिलाकर है.

SBI की ये सेवाएं रहेंगी बंद

इसलिए अगर आपका SBI में खाता है तो फिर शनिवार और रविवार के दरम्यान आप करीब 300 मिनट तक इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, योनो, योनो लाइट, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे. यानी इस दौरान आप किसी भी तरह से लेन-देन नहीं कर पाएंगे.

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience. pic.twitter.com/LZsuqO2B0D