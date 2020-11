HDFC बैंक की ऑनलाइन सेवाएं बाधित होने पर रिजर्व बैंक ने मांगी सफाई!

निजी क्षेत्र के दिग्गज एचडीएफसी बैंक की डिजिटल सेवाएं शनिवार और रविवार को कई घंटे तक बाधित रहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सफाई मांगी है. रिजर्व बैंक ने उस डेटा सेंटर की जानकारी मांगी है, जहां से समस्या खड़ी हुई है.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार, शनिवार की शाम से लेकर रविवार सुबह तक एचडीएफसी बैंक की डिजिटल सेवाएं बाधित थीं, जिसको लेकर रिजर्व बैंक ने जवाब मांगा है.

बताया जाता है कि एचडीएफसी के डेटा सेंटर में समस्या की वजह से करीब 12 घंटे तक बैंक की यूपीआई, एटीएम और डेबिट/क्रेडिट कार्ड सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहीं. बैंक के ग्राहकों को पिछले दो साल में तीसरी बार इस समस्या का सामना करना पड़ा है.

क्या चाहता है रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने उस डेटा सेंटर के बारे में जानकारी मांगी है जहां से यह समस्या उत्पन्न हुई है. इस जानकारी को हासिल करने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई रिजर्व बैंक करेगा. खबर के अनुसार, रिजर्व बैंक को खासकर चिंता इस वजह से है, क्योंकि पिछले 2 साल में एचडीएफसी बैंक में तीसरी बार ऐसी तकनीकी समस्या आयी है.

इसे देखें: आजतक LIVE TV

क्या कहा एचडीएफसी बैंक ने

एचडीएफसी बैंक ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि सेवाएं बहाल कर दी गयी हैं, लेकिन ग्राहकों को अब भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं. एचडीएफसी बैंक ने कहा, 'आउटेज के बाद सेवाएं बहाल कर दी गयी हैं. हालांकि आपको पूरा सिस्टम पटरी पर आने तक कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है. जो भी असुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं.'

Dear Customers,



The services impacted following the outage have been restored. While you may face intermittent issues as the system stabilizes there is no reason to worry now! Our sincere apologies for the inconvenience caused. Thank you for bearing with us during this period.