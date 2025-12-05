scorecardresearch
 
सस्‍ते होंगे कर्ज, घटेगी आपकी EMI...RBI ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती

भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है. रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने कहा कि हम रेपो रेट में कटौती तत्‍काल प्रभाव से लागू कर रहे हैं.

रेपो रेट में कटौती.(PTI Photo/Shashank Parade)
भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया है और रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है. अब रेपो रेट 5.50% से कम होकर 5.25% हो गया है. RBI गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने कहा कि रेपो रेट में कटौती तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी.  आरबीआई के इस कदम से आपके होम लोन की EMIs कम हो जाएगी. साथ ही बैंक कम रेट पर लोन ऑफर कर सकते हैं. 

आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने कहा कि पिछला महीना हमारे लिए बड़ी चुनौती भरा रहा है, लेकिन अब आगे का महीने जीडीपी से लेकर महंगाई तक अच्‍छा रहने वाला है. पूरे साल के लिए महंगाई को लेकर हमारा अनुमान 2 फीसदी का है. दूसरी तिमाही में रीयल जीडीपी ग्रोथ 8.2 फीसदी रही है. इस वित्त वर्ष के पहले छमाही में जीडीपी ग्रोथ 8 फीसदी रहने का अनुमान है. 

एमपीसी सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौत की गई है. सीआरआर 3% पर रखा गया है, जबकि एसडीएफ दर 5.25%, एमएसएफ दर 5.75% और बैंक दर 5.75% पर बरकरार रखा गया है. आरबीआई ने लिक्विडिटी सपोर्टिव उपायों की एक चेन का ऐलान किया, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये की OMO बाइंग और 5 बिलियन डॉलर की 3 वर्षीय USD/INR स्वैप शामिल है. यह दोनों दिसंबर के लिए तय हैं.

रेपो रेट में लगातार कटौती
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में रेपो रेट में लगातार 4 बार कटौती की है. फरवरी में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट किया था. फिर अप्रैल में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई और जून में इस साल की सबसे बड़ी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी. और अब एक बार फिर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है. कुल मिलाकर इस साल रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट या 1.25 फीसदी रेपो रेट की कटौती हुई है. 

वहीं इस साल की कटौती से पहले रेपो रेट की दरें दो बार स्थिर रहीं थी. हालांकि अब रेपो रेट 6.50 फीसदी से कम होकर 5.25 फीसदी पर आ चुका है. 

शेयर बाजार में शानदार तेजी

रेपो रेट में कटौती के साथ ही शेयर बाजार में शानदार तेजी भी आई है. सेंसेक्‍स 200 अंक से ज्‍यादा चढ़कर 85500 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 75 अंक चढ़कर 26110 पर करोबार कर रहा है. निफ्टी बैंक में 364 अंको की तेजी आई है. 

