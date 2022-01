इन 8 बैंकों पर RBI ने लगाया लाखों का जुर्माना, ये है कारण

आरबीआई (RBI) ने बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने के चलते 8 को-ऑपरेटिव बैंकों (Co-operative Banks) के ऊपर लाखों रुपये का जुर्माना लगा दिया है. सेंट्रल बैंक ने सोमवार को इसकी जानकारी दी और कहा कि ये बैंक नियामकीय जरूरतों पर खरा उतर पाने में असफल रहे. इनके ऊपर 1 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार, गुजरात के सूरत में स्थित The Associate Co-operative Bank के ऊपर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सेंट्रल बैंक ने पाया कि इस को-ऑपरेटिव बैंक ने नजदीकी लोगों व कंपनियों को कर्ज देने से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं किया. इसके अलावा केवाईसी से जुड़े नियमों के पालन में भी गड़बड़ियां पाई गईं. इसी तरह केवाईसी नियमों को लेकर मुंबई स्थित Mogaveera Co-operative Bank Ltd के ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

सूरत के ही एक अन्य बैंक पर आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. The Varachha Co-operative Bank Ltd को लेकर सेंट्रल बैंक ने पाया कि डिपॉजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. इसी तरह सेंट्रल बैंक ने जम्मू के Jammu Central Co-operative Bank Ltd और जोधपुर के Jodhpur Nagrik Sahakari Bank के ऊपर भी 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

महाराष्ट्र के पालघर स्थित Vasai Janata Sahakari Bank पर 2 लाख रुपये, राजकोट के Rajkot Peoples Co-operative Bank के ऊपर 1 लाख रुपये और Bhadradri Co-operative Urban Bank के ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. ये जुर्माना लोन देने से जुड़े नियमों समेत कुछ अन्य प्रावधानों का सही से पालन नहीं कर पाने के चलते लगाया गया है.