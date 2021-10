Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के भाव में रिकॉर्ड इजाफा, आज भी महंगा हुआ तेल, जानें अपने शहर का रेट

Petrol-Diesel Price Today 24 October 2021: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में ईंधन के भाव पर महंगाई की मार जारी है. देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं. घरेलू तेल कंपनियों ने शनिवार को लगातार पांचवें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. वहीं, अब डीजल की कीमत भी शतक पार पहुंच रही है.

भारतीय बाजार में अक्टूबर में वाहन ईंधन की कीमतों में (Fuel Price) बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के भाव में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा होने के साथ कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं. पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल 107.59 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 96.32 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.वहीं, मुंबई में पेट्रोल 113.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल अब 104.38 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

महानगरों में पट्रोल-डीजल का आज का भाव

Price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 107.59 per litre & Rs 96.32 per litre respectively today.



Petrol & diesel prices per litre-Rs 113.46 & Rs 104.38 in #Mumbai, Rs 108.11 & Rs 99.43 in #Kolkata; Rs 104.52 & Rs 100.59 in Chennai respectively



(File pic) pic.twitter.com/x0SUXM82IM