Petrol-Diesel Price Today: नहीं थम रही तेल पर महंगाई, पेट्रोल-डीजल आज फिर 80 पैसे हुआ महंगा, जानें लेटेस्ट रेट

Petrol-Diesel Price Today 30 March 2022: देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का स‍िलसि‍ला थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने आज, 30 मार्च 2022 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel Prices) में इजाफा कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ अब पेट्रोल 101 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है.

देश भर में महंगे पेट्रोल से लोग परेशान हैं, लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है. इस बीच बीते 9 दिन से तेल की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 101.01 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 92.27 रुपये प्रति लीटर हो गया है. बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं. देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल-डीजल सबसे अधिक महंगा है. आइए जानते हैं प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल का भाव...

दिल्ली

मुंबई

In Chennai, the price of petrol is Rs 106.69 (increased by 75 paise) & diesel is Rs 96.76 (increased by 76 paise) and in Kolkata, the price of petrol is Rs 110.52 (increased by 84 paise) and diesel is Rs 95.42 (increased by 80 paise).