Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के आज के रेट्स जारी, फटाफट कर लें चेक!

Petrol-Diesel Price Today, 6th January 2022: तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. तेल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव (No Changes in Petrol-Diesel Price) नहीं किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल (Delhi Petrol Price) 95.41 रुपये में बिक रहा है, जबकि डीजल के दाम (Delhi Diesel Price) 86.67 पर स्थिर बने हुए हैं. पिछले दो महीने से ज्यादा समय से पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

iocl.com के अनुसार, मुंबई में पेट्रोल 109.98 रुपये प्रति लीटर की दर से और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. वहीं, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार बनी हुई है. एक लीटर पेट्रोल 101.40 रुपये में है, जबकि डीजल 91.43 रुपये में बिक रहा है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात करें तो यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 104.67 रुपये और डीजल की कीमत 89.79 रुपये है.

मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 107.23 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.87 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. वहीं, बेंगलुरु में 100.58 रुपये में पेट्रोल व 85.01 रुपये में डीजल है. बिहार की राजधानी पटना में 105.92 रुपये में पेट्रोल व 91.09 रुपये में डीजल मिल रहा है. इसके अलावा, लखनऊ में 95.28 रुपये में पेट्रोल व 86.80 रुपये में डीजल मिल रहा है.

प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल का भाव

शहर का नाम पेट्रोल डीजल दिल्ली 95.41 86.67 मुंबई 109.98 94.14 कोलकाता 104.67 89.79 चेन्नई 101.40 91.43

कब अपडेट होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (Crude Oil) की कीमत के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट की जाती है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के दाम तय करती हैं. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती हैं.