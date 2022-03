Petrol Diesel Price: चार दिनों में तीसरी बार महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, जानिए लेटेस्ट रेट्स

Petrol Price Today: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. चार दिनों में पेट्रोल-डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई की मार पड़ी है. एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल के रेट्स 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपये हो गई है, जबकि डीजल 89.07 रुपये में बिक रहा है.

मालूम हो कि पिछले साल नवंबर महीने के बाद से ही पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े थे. इसके बाद पिछले मंगलवार से तेल के दाम में बढ़ोतरी शुरू हुई. दो दिन तक कीमत बढ़ने के बाद तीसरे दिन तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे. अब चौथे दिन तीसरी बार तेल के दाम फिर से 80 पैसे बढ़ गए हैं.

IOCL के अनुसार, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है. इसके अलावा, कोलकाता में 107.18 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि 92.22 रुपये में डीजल की बिक्री हो रही है. वहीं, चौथे महानगर चेन्नई में आज 103.67 रुपये में पेट्रोल व 93.71 रुपये प्रति लीटर में डीजल बिक रहा है.

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 97.81 per litre & Rs 89.07 per litre respectively today (increased by 80 paise)



In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 112.51 & Rs 96.70 (increased by 84 paise & 85 paise respectively)



