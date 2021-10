Petrol-Diesel Price Today: दो दिन थमने के बाद फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपये पार, जानें डीजल का भाव

Petrol-Diesel Price Today 20 October 2021: पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है. ईंधन के दामों (Fuel Price) में दो दिन की स्थिरता के बात आज यानी बुधवार को फिर बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल-डीजल 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है. देश भर में पेट्रोल-डीजल के दाम नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं.

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने आज (20 अक्टूबर) पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है तो वहीं डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़े हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106.19 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 112.11 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, मुंबई में डीजल अब 102.89 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है, जबकि दिल्ली में डीजल का रेट 94.92 रुपये प्रति लीटर है.

बता दें कि अक्टूबर में पेट्रोल-डीजल के भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल में अभी और इजाफा होना तय है. जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल का भाव बढ़ने से सब्जियां समेत अन्य वस्तुओं पर महंगाई बढ़ रही है.

आइए जानते हैं प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल का भाव...

